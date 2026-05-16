Lohne vor der Krönung? Der 28. Spieltag hat Antworten

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 3 hat einiges zu bieten: Macht Union Lohne den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft? Kann Altenlingen den Titelkampf noch einmal spannend halten? Und unten drin kämpft Olympia Laxten plötzlich wieder gegen den Blick nach hinten. Dazu warten mit Schwefingen gegen Neuenhaus und Freren gegen Bentheim einige Duelle, in denen es noch um Prestige, Form und einen starken Saisonendspurt geht. Spannung? Gibt’s an diesem Sonntag genug.

Heute, 15:00 Uhr SV Union Lohne Union Lohne SV Concordia Emsbüren Emsbüren 15:00 live PUSH

Der SV Union Lohne kann am Sonntag den nächsten großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. Der Tabellenführer der Bezirksliga Weser-Ems 3 empfängt mit Concordia Emsbüren allerdings einen unangenehmen Gegner, der seit fünf Spielen ungeschlagen ist.

Lohne reist mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Nach dem 3:1-Erfolg in Bentheim blieb die Mannschaft von Dennis-Matthias Brode zum sechsten Mal in Serie ohne Niederlage. Mit erst 34 Gegentoren stellt der Spitzenreiter zudem die beste Defensive der Liga. Doch auch Concordia Emsbüren präsentiert sich stabil. Der starke Aufsteiger belegt Rang sechs und sammelte zuletzt drei Siege sowie zwei Remis. Im Hinspiel setzte sich Lohne allerdings deutlich mit 3:0 durch.

Brisant: Sollte Lohne gewinnen und Altenlingen parallel Punkte liegen lassen, könnte der Aufstieg bereits vorzeitig perfekt sein.

Heute, 15:00 Uhr SG Freren SG Freren SV Bad Bentheim Bad Bentheim 15:00 PUSH

Die SG Freren will nach der 0:2-Niederlage im Topspiel beim ASV Altenlingen zurück in die Erfolgsspur. Trotz des Rückschlags geht die Mannschaft weiterhin als Tabellendritter in das Heimspiel gegen den SV Bad Bentheim. Die Gäste mussten sich unter der Woche ebenfalls Spitzenreiter Union Lohne geschlagen geben, präsentierten sich zuletzt aber formstark und holten zehn Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Das Hinspiel endete 2:2, auch diesmal dürfte eine enge Partie warten.

Heute, 14:00 Uhr VfL Weiße Elf Nordhorn Weiße Elf SV Olympia Laxten Laxten 14:00 PUSH

Für Olympia Laxten wird die Luft im Saisonendspurt dünner. Nach sieben Spielen ohne Sieg reist die Mannschaft von Daniel Holtgers am Sonntag zum VfL Weiße Elf Nordhorn – und steht dabei spürbar unter Druck. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur noch vier Punkte, zudem warten nach der Partie gegen die Weiße Elf noch schwere Aufgaben gegen Schwefingen und Altenlingen. Zuletzt unterlag Laxten zuhause der SG Freren mit 2:4. Insgesamt präsentiert sich vor allem die Defensive anfällig: Bereits 79 Gegentreffer kassierte der SV in dieser Saison. Mit acht Siegen, fünf Unentschieden und 14 Niederlagen steckt Laxten weiter im unteren Mittelfeld fest. Die Gastgeber gehen dagegen als Tabellenvierter in die Partie. Trotz der jüngsten Niederlage gegen Borussia Neuenhaus zählt die Offensive des VfL weiterhin zu den stärksten der Liga. 65 Treffer erzielte die Weiße Elf bislang, im Schnitt mehr als zwei pro Spiel. Auch das Hinspiel spricht klar für Nordhorn: Damals setzte sich der VfL souverän mit 3:0 in Laxten durch.

Heute, 15:00 Uhr SF Schwefingen 1949 Schwefingen SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus 15:00 live PUSH

Die Schwefingener empfangen am Sonntag den abstiegsbedrohten SV Borussia 08 Neuenhaus und beide Mannschaften haben nach zuletzt schwierigen Wochen einiges gutzumachen. Schwefingen verlor zuletzt dreimal in Folge und rutschte dadurch auf Rang acht der Bezirksliga Weser-Ems 3 ab. Nach der knappen 1:2-Niederlage bei der U23 des SC Spelle-Venhaus soll nun die Wende gelingen. Besonders offensiv zeigte sich die Mannschaft von Daniel Vehring in dieser Saison immer wieder gefährlich und kommt bereits auf 13 Saisonsiege. Bei Borussia Neuenhaus wechselten sich zuletzt Hoffnung und Ernüchterung innerhalb weniger Tage ab. Nach dem überraschenden 4:2-Erfolg gegen die Weiße Elf Nordhorn kassierte die Mannschaft am Freitagabend im Nachholspiel des 20. Spieltags eine deutliche 1:5-Heimniederlage gegen Schlusslicht VfL Emslage. Die Reaktion des Vereins auf Instagram fiel anschließend entsprechend deutlich aus: „Sau schlecht“. Vor allem defensiv bleibt Neuenhaus extrem anfällig. Bereits 93 Gegentore kassierte Borussia in dieser Saison – Ligahöchstwert. Mit nur 18 Punkten steckt die Mannschaft von Trainer Steffen Wolf weiter tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Zähler im Abstiegskampf. Das Hinspiel zwischen beiden Teams bot reichlich Unterhaltung: Schwefingen setzte sich damals spektakulär mit 4:3 durch.