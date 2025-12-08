Lohne verliert eine prägende Figur seiner erfolgreichsten Jahre

Der defensive Mittelfeldspieler, 31 Jahre alt und in Osnabrück geboren, kam 2019 vom TuS Bersenbrück nach Lohne und war seither ein zentraler Bestandteil der erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte. Über seinen Abschied sagt Heskamp: „Es fällt mir unglaublich schwer, diesen Schritt zu gehen, denn Lohne war für mich weit mehr als nur ein Verein. Ich durfte mit außergewöhnlichen Menschen auf und neben dem Platz zusammenarbeiten – Mitspielern, Trainern, Verantwortlichen und allen, die diesen Verein jeden Tag leben.“ Heskamp prägte die Blau-Weißen in einer Zeit, die mit zahlreichen Höhepunkten verbunden war.

Seine Erfolge mit BW Lohne im Überblick:

2020 Meister der Landesliga und Aufstieg in die Oberliga

2021 Zweiter der Oberliga

2022 Meister der Oberliga und Aufstieg in die Regionalliga Nord

2022 Niedersachsenpokalsieger (Amateure)

2022 Interimstrainer der ersten Herren

2023 Teilnahme am DFB-Pokal gegen den FC Augsburg

2024 Finale im Niedersachsenpokal

2025 Niedersachsenpokalsieger

2025 DFB-Pokalspiel gegen Greuther Fürth

Insgesamt absolvierte Heskamp 157 Pflichtspiele für Lohne, erzielte neun Tore – zwei davon in der laufenden Saison – und gab zweiundzwanzig Torvorlagen. Neben seiner Tätigkeit als Finanzberater wird er sich nun beruflich weiter bei Bayer 04 einbringen. Sein Abschied erfolge nicht aus Unzufriedenheit, betont Heskamp, sondern weil ein neuer Lebensabschnitt beginne.

„Ich habe hier echte Freundschaften gefunden, besondere Erfolge gefeiert und Momente erlebt, die ich nie vergessen werde. Jeder einzelne von euch hat dazu beigetragen, dass ich mich vom ersten Tag an willkommen und als Teil einer besonderen Gemeinschaft gefühlt habe“, sagt Heskamp.

Auch Luca Scheibel würdigt den scheidenden Führungsspieler: „Der Verein hat Sandro sehr viel zu verdanken. Mit seiner Art und Weise war er ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft und stets ein guter Ansprechpartner für den Trainer.“

BW Lohne verliert damit nicht nur einen Leistungsträger, sondern eine Persönlichkeit, die das Team über Jahre geprägt hat. Die Blau-Weißen wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.