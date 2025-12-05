Lohne und Brode verlängern bis 2027

Der 44-Jährige steht aktuell souverän an der Tabellenspitze und hat das Team in dieser Saison zu beeindruckender Konstanz geführt.

Union Lohne setzt ein starkes Zeichen für Kontinuität und Weiterentwicklung: Cheftrainer Dennis Brode hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert.

Ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunft ist bereits gelegt: 90 % der aktuellen Mannschaft haben für die kommende Saison zugesagt. Damit bleibt der Kern des Teams zusammen und die sportliche Richtung klar definiert.

Brode überzeugt durch seinen starken Draht zur Mannschaft und seine Fähigkeit, junge Talente einzubauen und weiterzuentwickeln. Ab der kommenden Saison wird er sich vollständig auf seine Rolle an der Seitenlinie konzentrieren – der Fokus ist klar: Der Aufstieg in die Landesliga.

Punktuelle Verstärkungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Unterstützt wird er weiterhin vom spielenden Co-Trainer Dennis Tengen, der mit seiner Erfahrung und Torgefahr eine tragende Rolle einnimmt.

Die sportliche Leitung um Dirk Övermann und Hardy Stricker zeigt sich hochzufrieden:

„Die Verlängerung mit Dennis und die frühe Kaderplanung sind ein starkes Signal. Der Verein, die Mannschaft und das Trainerteam – alle ziehen in eine Richtung.“

Mit der Vertragsverlängerung und der breiten Kaderbindung ist klar: Union Lohne setzt auf Stabilität, Entwicklung und den nächsten Schritt nach oben.

(Pressemitteilung SV Union Lohne)

