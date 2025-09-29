Lohne und Aurich trennen sich leistungsgerecht 2:2

– Foto: Andreas LITZE Richter

In der Landesliga Weser-Ems hat BW Lohne am Sonntag gegen die U20 der SpVg Aurich eine Führung zweimal aus der Hand gegeben. Am Ende stand ein 2:2, das beide Trainer als leistungsgerecht bewerteten.

BW Lohne und die SpVg Aurich II trennten sich am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden. Vor rund 200 Zuschauern sorgte Leni Tegenkamp in der 29. Minute für die verdiente Pausenführung der Gastgeberinnen. „Nach einer guten ersten Halbzeit haben wir es versäumt, das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Wir haben in der ersten Halbzeit gut gespielt, waren viel in Bewegung und haben gut miteinander kombiniert. Leider haben wir es versäumt, das Ergebnis zur Halbzeit auszubauen“, sagte Lohner Trainer Carsten Mirbach.



Aurich hingegen ließ in den ersten 45 Minuten gleich mehrere klare Chancen liegen. Trainer Jan Feldkamp resümierte: „Spielerisch zeigten wir insgesamt keine besonders gute Leistung, erspielten uns in der ersten Halbzeit jedoch einige hochkarätige Chancen, die leider ungenutzt blieben. Mit einem unglücklichen 1:0-Rückstand ging es in die Pause.“ Nach dem Seitenwechsel kam Aurich besser ins Spiel und glich durch Franziska Frerichs in der 49. Minute aus. Zwar brachte Anna-Charlotte Griesehop Lohne kurz darauf wieder in Führung (55.), doch erneut war es Frerichs, die für die Gäste traf (79.). „Nach der Pause konnten wir nicht an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen. Wir haben uns nicht gut bewegt und zu wenig miteinander gespielt. Am Ende geht das 2:2 in Ordnung“, erklärte Mirbach.