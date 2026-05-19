Lohne überrollt Schwefingen früh

– Foto: René Diebel, Niemand

Bereits nach 16 Minuten führte BW Lohne im Landesliga-Duell gegen die SG Schwefingen / Union Meppen mit 3:0. Während die Gastgeberinnen ihre Offensivstärke erneut unter Beweis stellten, haderten die Gäste vor allem mit der verschlafenen Anfangsphase.

BW Lohne hat seine starke Serie in der Frauen-Landesliga Weser-Ems eindrucksvoll fortgesetzt. Gegen die SG Schwefingen / Union Meppen setzte sich die Mannschaft deutlich mit 6:1 durch und sammelte damit bereits den 16. Punkt aus den vergangenen sechs Spielen.

Die Gastgeberinnen erwischten einen Traumstart. Jasmin Lenkering brachte Lohne bereits in der 4. Minute in Führung, ehe Jilan Artiklar (11.) und erneut Lenkering (16.) früh auf 3:0 stellten. Schwefingens Trainer Johannes Meiners sprach nach der Partie von einer misslungenen Anfangsphase: „Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen und lagen nach 15 Minuten bereits 3:0 hinten.“

Zwar verkürzte Charlotte Dopp in der 21. Minute auf 1:3, doch Lohne blieb die klar tonangebende Mannschaft. Leni Tegenkamp stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (33.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Lara Viktoria Ribinski (55.) und erneut Lenkering mit ihrem dritten Treffer des Tages (80.) für den deutlichen Endstand.

Lohnes Trainer Thomas Bokern zeigte sich entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Das war heute wieder eine reife Leistung unserer Mannschaft. Wir waren von der ersten Minute an präsent, mutig im Spiel nach vorne und konsequent in den entscheidenden Momenten“, sagte Bokern. Besonders hob er hervor, dass sein Team auch nach dem Gegentreffer ruhig geblieben sei und schnell die passende Antwort gefunden habe.

Auch Meiners erkannte die Überlegenheit der Gastgeberinnen an. Seine Mannschaft sei zwar im weiteren Verlauf bemüht gewesen, habe aber „in den Zweikämpfen nicht griffig genug“ agiert.

Mit dem klaren Heimsieg verbessert sich BW Lohne auf den fünften Tabellenplatz und untermauert seine Ambitionen im oberen Tabellenmittelfeld. Bokern sieht die Entwicklung seines Teams bestätigt: „16 Punkte aus sechs Spielen sind kein Zufall — die Spielerinnen arbeiten hart, unterstützen sich gegenseitig und entwickeln sich Woche für Woche weiter.“