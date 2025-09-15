Lohne überrascht Tabellenführer – starke Teamleistung gegen Jemgum

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen den favorisierten SV Ems Jemgum hat BW Lohne am Wochenende wichtige Punkte in der Frauen-Landesliga Weser-Ems gesammelt. Trainer Carsten Mirbach fand klare Worte für die Leistung seiner Mannschaft und richtete zugleich den Blick auf die kommenden Aufgaben.

BW Lohne hat mit einer starken Vorstellung den bisherigen Tabellenführer SV Ems Jemgum gestürzt und sich mit dem 2:1-Erfolg auf Rang neun der Landesliga Weser-Ems verbessert. Vor heimischer Kulisse zeigte die Mannschaft eine geschlossene Leistung und knüpfte an die konzentrierten Trainingseinheiten der vergangenen Woche an.

Trainer Carsten Mirbach sparte nach dem Schlusspfiff nicht mit Lob: „Großes Kompliment an die Mannschaft! Sie haben völlig verdient gewonnen. SV Ems Jemgum war noch gut bedient mit dem 2:1. Sie hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn das Ergebnis 5-6:1 ausgegangen wäre.“ Von Beginn an habe sein Team den Matchplan umgesetzt: „Die Mädels haben von der ersten Sekunde an unseren Matchplan umgesetzt, haben es aber leider versäumt, sich mit Toren zu belohnen. Wir waren in allen Belangen überlegen und sehr konzentriert.“

Nach der Pause leistete sich Lohne jedoch eine kurze Schwächephase. „Leider haben wir uns in der zweiten Halbzeit eine kleine Auszeit genommen und haben den Ausgleich kassiert. Nur zwei Minuten später drohte das Spiel zu kippen“, erklärte Mirbach. In dieser Phase rückte Torhüterin Mia Krogmann in den Mittelpunkt: „Unsere sehr gute Torhüterin Mia Krogmann konnte den Elfmeter und Nachschuss glänzend parieren.“