Lohne überrascht den VfL Osnabrück im Pokalfinale

Der TuS Blau-Weiß Lohne hat für eine Überraschung im niedersächsischen Verbandspokal gesorgt. Im Finale des Wettbewerbsbaums „3. Liga & Regionalliga“ bezwang der Regionalligist den favorisierten Drittligisten VfL Osnabrück mit 4:2 (2:2). Drei der vier Lohner Tore fielen per Kopf, insgesamt verfolgten 14.338 Zuschauer die Partie an der Bremer Brücke – ein neuer Rekord für ein Niedersachsenpokalspiel.

Bereits früh stellte das Team von Trainer Uwe Möhrle die Weichen auf Sieg. In der sechsten Minute köpfte Felix Schmiederer eine Flanke von Nico Thoben zur Führung ein. Nur drei Minuten später erhöhte Theo Janotta nach einer Ecke von Sandro Heskamp auf 2:0. Der VfL Osnabrück zeigte sich sichtlich verunsichert, kam aber in der Folge zurück: Erst verkürzte Bryang Kayo (29.), dann glich Marcus Müller in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:2 aus.