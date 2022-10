Lohne überfährt Kickers Emden Torfestival in Ostfriesland.

Trainer Henning Rießelmann sprach von einem „sehr starken Auswärtsspiel“ seiner Mannschaft. „Wir waren in den Zweikämpfen präsent, haben die zweiten Bälle gewonnen- und die Taktik ging gut auf“. Unterm Strich habe man „den Gegner dominiert“. Der BWL-Trainer ist stolz auf seine Mannschaft und freut sich auf das „Bonusspiel“ am kommenden Dienstag gegen den Aufstiegsfavoriten und Tabellenführer VFB Lübeck.

Der Edeljoker und Doppeltorschütze Marek Janssen blies ins gleiche Horn: „Das was uns heute ausgezeichnet hat, war unsere Zweikampfstärke und Laufbereitschaft. Wir hatten den unbedingten Willen dieses Spiel zu gewinnen. Hier kämpft jeder für jeden, das macht Spaß und das ist Lohne.“

Ex-Profi und Kickers-Trainer Stefan Emmerling sah das ähnlich und attestierte der BWL-Elf einen „verdienten Sieg“ der „besseren Mannschaft."

Lohne startete erstmals in dieser Saison im 4-3-3 System. Im Vergleich zum Norderstedt-Spiel gab es eine personelle Änderung. Christian Düker startete anstelle von Rilind Neziri und nahm den Platz in der Innenverteidigung neben Malte Beermann ein.

Lohne erwischte einen Start nach Maß und nahm das Zepter gleich in die Hand. Nach nur 20 Sekunden traf Christopher Schepp das Außennetz. Fünf Zeigerumdrehungen später fiel dann schon der Führungstreffer. Ein eigentlich harmloser Schuss von Schepp war nicht festzuhalten für den Emdener Torwart Timo Kuhlmann. Drilon Demaj ließ sich nicht zweimal bitten und setzte den Abpraller zum 0:1 in die Maschen. Die Gastgeber kamen in der Folge immer besser ins Spiel und verpassten in der 13. Minute knapp den Ausgleichstreffer durch Jabateh, da Bollmann klasse hielt. In der 20. Minute (Tönnies) und 23. Minute (Sarrasch) verpassten die beiden gleich zweimal die Chance das Ergebnis auf 2:0 hochzuschrauben. In der 43. Minute war es dann soweit. Nach einem perfekt gespielten Ball durch Kai Westerhoff traf Aaron Goldmann mit einem eleganten Heber über Kuhlmann ins Tor. So ging es mit einer verdienten 2:0 Führung aus Sicht der Lohner in die Pause.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff klingelte es erneut im Kasten der Ostfriesen. Thorsten Tönnies schob einen Goldmann-Flugball aus kurzer Distanz zum 3:0 ein und markierte seinen vierten Saisontreffer. In der 55. Minute verkürzten die Kickers durch Milad Faqiryar auf 1:3. Die Hausherren kamen immer besser ins Spiel, münzten ihre Standardsituationen aber in nichts Zählbares um. Auf der Gegenseite zeigten die Lohner an diesem Abend was dem BSV fehlte. Der eingewechselte Marek Janssen machte nach einem Demaj-Zuspiel alles klar und erhöhte auf 4:1 (79.). Emden fiel in der Folge auseinander und Janssen legte mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend nach (88.). In der 90+1 Minute kam Mittelfeld-Motor Sandro Heskamp zu seinem ersten Saisontreffer. In unnachahmlicher „Harry Kane Manier“ verwandelte er den an Leonard Bredol verursachten Foulelfmeter eiskalt. Nach 91. Minuten hatte der Unparteiische Daniel Piotrowski genug gesehen und das mittlerweile nach Siegen bestens bekannte „Derbysieger, Derbysieger“ konnte angestimmt werden.

Die Blau-Weißen bestätigen ihre tolle Form und fahren somit einen hochverdienten 6:1 Sieg gegen BSV Kickers Emden ein. Die derzeitige Form macht einfach Spaß und man kann voller Vorfreude auf das nächste Ligaspiel am 01.11.2022 zuhause gegen den VfB Lübeck blicken. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

Ab 19:15 Uhr am Dienstagabend wird das Heimspiel auf live.1894.tv im Livestream übertragen. Dieses Topspiel allerdings ausnahmsweise nur gegen eine Gebühr von 5 EUR.

