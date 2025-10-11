Lohne stolpert, Veldhausen nutzt den Moment

Freitagabend, Flutlicht, Bratwurstduft - eigentlich perfekte Bedingungen für einen gepflegten Heimsieg. Doch am Ende stand Union Lohne nach 90 Minuten gegen den SV Veldhausen mit leeren Händen da. 0:1 hieß es und irgendwie passte das zum Abend: engagiert, aber glücklos.

Veldhausen, bislang nicht gerade als Auswärtsschreck bekannt, legte los wie eine Mannschaft, die plötzlich gemerkt hat, dass man Punkte auch jenseits des eigenen Dorfplatzes holen kann. Nach 22 Minuten segelte der erste Warnschuss knapp über das Lohner Tor, eine Szene, die man im Rückblick fast schon als höfliche Ankündigung lesen konnte. Nur eine Minute später nutzte Hendrik Egbers einen Ballverlust im Mittelfeld, spazierte frei auf Keeper Hermsen zu und vollendete eiskalt zum 0:1.

Lohne wirkte überrascht, fast so, als habe niemand damit gerechnet, dass Veldhausen überhaupt ein Tor schießen will. Ideen waren Mangelware, Tempo auch, und der Ball schien den Strafraum der Gäste zu meiden wie ein scheues Reh. Ein harmloser Distanzschuss von Kopps (34.) blieb das Gefährlichste, was man im ersten Durchgang vermerken konnte.

Nach der Pause dann ein anderes Bild, zumindest ein bisschen. Lohne kam wacher aus der Kabine, forderte früh einen Elfmeter (den nur der Schiedsrichter nicht gesehen haben will) und hatte mit Dennis Tengen gleich zweimal den Ausgleich auf dem Fuß. Doch der Ball wollte nicht, wie Lohne wollte: einmal drüber (50.), einmal vorbei (55.).

Auch in der Schlussphase war der Fußballgott eher Gast auf der Veldhauser Bank. Elias Speer zielte in der 75. Minute zu genau neben das Tor, und in der Nachspielzeit vergab Marcel Strohecker die letzte große Gelegenheit, allein vor dem Keeper, aber eben auch allein mit dem Pech.

So blieb es beim knappen, doch verdienten 0:1. Veldhausen kompakt, bissig, mit Sinn fürs Wesentliche. Lohne dagegen mit viel Ball, aber wenig Wirkung.

Der Aufsteiger freut sich über seinen zweiten Saisonsieg und darf als Tabellenletzter wieder ein bisschen hoffen. Lohne hingegen hat nach 9 Spielen und 18 Punkten zwar weiter gute Karten, aber diesmal eben die falschen auf der Hand.