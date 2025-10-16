Lohne siegt im Dauerregen und findet spät den Spaß am Spiel

Es gibt Spiele, die schreibt der Herbst. Dauerhafter Nieselregen, ein Platz, der schon nach zehn Minuten mehr Acker als Geläuf ist, und Spieler, die aussehen, als hätten sie in der Pause lieber Gummistiefel als Stutzen gewechselt. So geschehen am Mittwochabend in Salzbergen, wo Union Lohne einen zähen, aber verdienten 2:1-Erfolg feierte.

Nach der Niederlage gegen Veldhausen hatte Trainer Brode kräftig durchgemischt, gleich vier neue Gesichter standen in der Startelf. Frische Impulse waren also das Ziel, doch zunächst blieb’s beim guten Willen. Lohne begann zwar mit Schwung, doch mehr als ein paar Halbchancen von Dennis Tengen (6., 8.) sprangen nicht heraus. Salzbergen dagegen zeigte, dass man auch mit einem Pfostentreffer (15.) kurzzeitig für Herzklopfen sorgen kann.

Die erste Halbzeit war dann vor allem eins: ein Rutschfest. Viel Kampf, wenig Klarheit und ein geblockter Schuss von Max Brink als sinnbildlicher Abschluss eines zähen ersten Durchgangs.

Nach der Pause schien Lohne beschlossen zu haben, das Spiel endlich in trockene Tücher zu bringen, bildlich gesprochen. Rendi Kildau schnappte sich in der 55. Minute den Ball auf dem Punkt und verwandelte eiskalt zum 1:0. Zehntes Saisontor, wieder alleiniger Spitzenreiter der Torjägerliste, da darf man sich auch mal die nassen Handschuhe vom Schiri geben lassen.

Spätestens jetzt war das Spiel in Lohner Hand. In der 89. Minute sorgte Phil Stricker nach einer schönen Balleroberung von Grau für das 2:0 und für erste erleichterte Gesichter unter den durchnässten Auswärtsfans.

Salzbergen gab sich aber nicht auf und wurde in der Nachspielzeit noch mit einer kuriosen Bogenlampe belohnt. Tim Berger (90.+4) ließ den Ball in Zeitlupe ins Lohner Tor segeln, zu spät für eine Wende, aber gut fürs Stimmungsbarometer.

Am Ende bleibt ein 2:1, das härter erkämpft war, als es klingt. Lohne springt auf Platz zwei, Kildau wieder an die Spitze der Torjäger. Und irgendwo in Salzbergen trocknet vermutlich noch immer ein Trikotsatz vor sich hin.