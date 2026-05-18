Lohne setzt Erfolgsserie fort

Mit einer offensivstarken Vorstellung hat BW Lohne den nächsten deutlichen Sieg eingefahren. Gegen die SG Schwefingen / Union Meppen ließ die Mannschaft von Beginn an kaum Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen und baute ihre starke Serie weiter aus.

BW Lohne hat seine gute Form in der Frauen-Landesliga Weser-Ems eindrucksvoll bestätigt. Gegen die SG Schwefingen / Union Meppen setzte sich die Mannschaft am Wochenende deutlich mit 6:1 durch und sammelte damit bereits den vierten Sieg aus den vergangenen sechs Spielen.

Die Gastgeberinnen erwischten einen perfekten Start. Jasmin Lenkering brachte Lohne bereits in der 4. Minute in Führung, ehe Jilan Artiklar (11.) und erneut Lenkering (16.) früh für klare Verhältnisse sorgten. Zwar konnte Charlotte Dopp in der 21. Minute für die Gäste verkürzen, doch Leni Tegenkamp stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (33.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lohne die spielbestimmende Mannschaft. Lara Viktoria Ribinski erhöhte in der 55. Minute auf 5:1, ehe Jasmin Lenkering mit ihrem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte (80.).

Trainer Thomas Bokern zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden: „Das war heute wieder eine reife Leistung unserer Mannschaft. Wir waren von der ersten Minute an präsent, mutig im Spiel nach vorne und konsequent in den entscheidenden Momenten.“ Besonders hob er die Reaktion seiner Mannschaft nach dem zwischenzeitlichen Gegentor hervor: „Auch nach dem Gegentor sind wir ruhig geblieben und haben sofort die richtige Antwort gegeben.“

Für Lohne war der Sieg zugleich ein weiterer Beleg für die positive Entwicklung der vergangenen Wochen. „Insgesamt ein hochverdienter Sieg, der zeigt, wie stabil und selbstbewusst das Team aktuell auftritt“, sagte Bokern. Die Bilanz der jüngsten Spiele spreche für sich: „16 Punkte aus sechs Spielen sind kein Zufall — die Spielerinnen arbeiten hart, unterstützen sich gegenseitig und entwickeln sich Woche für Woche weiter.“

Durch den Erfolg verbessert sich BW Lohne in der Tabelle auf Rang fünf und wahrt damit die Chance, die Saison in der oberen Tabellenhälfte abzuschließen.