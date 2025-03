Thüle ging als kleiner Favorit in die Partie, musste sich aber am Ende mit 2:0 geschlagen geben. Visbek traf in beiden Halbzeiten ganz spät und schockte die Gäste damit. Für die Hausherren sind es ganz wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Steinfeld schafft die kleine Überraschung und gewinnt spät mit 2:1 in Molbergen. Die Gastgeber gingen in der 21. Spielminute mit 1:0 in Führung. Dann ist es Ouly Hugues Fortune Magouhi, der erst kurz nach der Halbzeit den Ausgleich erzielt und dann in derr 84. Spielminute tatsächlich noch den 2:1 Siegtreffer erzielt. Damit setzt Steinfeld ein großes Ausrufezeichen im Keller.