Lohne scheidet im Niedersachsenpokal aus 2:5-Niederlage bei Drochtersen/Assel – Regionalligist nach zwischenzeitlichem Ausgleich chancenlos

Der TuS Blau-Weiß Lohne ist im Viertelfinale des Niedersachsenpokals ausgeschieden. Beim Ligakonkurrenten SV Drochtersen/Assel unterlag die Mannschaft von Trainer Uwe Möhrle am Dienstagabend mit 2:5 (1:2) und zeigte dabei einmal mehr die bekannten Schwächen in der Defensive. Zwar gelang zwischenzeitlich der Ausgleich, doch in der Schlussphase setzten sich die Gastgeber klar durch.

Die Lohner begannen mutig und wurden in der 29. Minute belohnt: Neuzugang Martin Kobylanski traf zur Führung für die Gäste. Drochtersen ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken. Jannes Wulff drehte die Partie noch vor der Pause mit einem Doppelpack (35., 44.). Auch im zweiten Durchgang blieb das Spiel offen, als Pelle Hoppe nach einem Handspiel im Strafraum per Elfmeter zum 2:2 ausglich (62.). Gestern, 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel Drochtersen TuS Blau-Weiß Lohne BW Lohne 5 2 Abpfiff

In der Schlussphase aber setzte sich die größere Stabilität und Effizienz der Hausherren durch. Maximilian Geißen traf in der 70. und 73. Minute doppelt, ehe Jorik Wulff mit dem 5:2 in der 79. Minute für die Entscheidung sorgte. Der eingewechselte Clinton Helmdach konnte für Lohne keine Akzente mehr setzen, auch weitere Wechsel blieben wirkungslos. Für Drochtersen/Assel war es der zweite Kantersieg im laufenden Wettbewerb, nachdem bereits die Qualifikationsrunde bei Kickers Emden mit 5:0 gewonnen worden war. Lohne hingegen verpasst nicht nur den Halbfinaleinzug, sondern auch die Chance, in einem Pokalspiel neues Selbstvertrauen für die Liga zu tanken.