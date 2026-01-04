Lohne rockt die Halle

Das war eine klare Ansage! Der SV Union Lohne hat sich am Sonntag beim JBW-Cup in Wietmarschen eindrucksvoll durchgesetzt und das ohne eine einzige Niederlage. Wer diesen Turniersieg gesehen hat, weiß: Diese Mannschaft hat nicht nur Qualität, sondern auch richtig Bock auf Erfolg.
Schon in der Vorrunde ließen die Lohner keinen Zweifel an ihren Ambitionen. Mit einem souveränen 3:0 gegen Sparta Nordhorn, einem torreichen 4:2 gegen SF Schwefingen und einem weiteren klaren 3:0 gegen Wietmarschen II marschierte Union mit voller Punktzahl ins Halbfinale.
Und dort? Einfach weiter Gas! Gegen Bezirksliga-Rivale VFL WE Nordhorn ließ Lohne die Muskeln spielen, kombinierte schnell, schoss eiskalt - Ergebnis: ein deutlicher 6:2-Erfolg und der direkte Einzug ins Finale.
Im Endspiel wartete dann Gastgeber SV Wietmarschen, doch auch die Hausherren konnten Union nicht stoppen. Abgezockt, konzentriert, entschlossen: Mit einem verdienten 2:0 machte Lohne den Turniersieg perfekt und krönte einen überragenden Hallenauftritt.
Der Kader, der den Pokal sicherte: Hermsen, Pollmann, Foppe, Klaas, Kildau, Brode, Kettler, M. Brink und Koops - eine Truppe, die an diesem Nachmittag einfach alles im Griff hatte.
Passend dazu ließ der Verein auch in den sozialen Netzwerken nichts anbrennen: Stolz vermeldete der SV Union Lohne dort den Turniersieg in Wietmarschen, lobte Teamgeist, Spielfreude und die starke Vorstellung der gesamten Mannschaft und sorgte so auch online für jede Menge positive Reaktionen der Fans.
Kurz gesagt: Union Lohne setzt ein dickes Ausrufezeichen, so geht Hallenfußball!
Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.
Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt?
Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.
Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik.