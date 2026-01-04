Instagram 📷 @hive.cinematic – Foto: @hive.cinematic

Lohne rockt die Halle Union schnappt sich den JBW-Cup und bleibt ungeschlagen! Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Union Lohne

Das war eine klare Ansage! Der SV Union Lohne hat sich am Sonntag beim JBW-Cup in Wietmarschen eindrucksvoll durchgesetzt und das ohne eine einzige Niederlage. Wer diesen Turniersieg gesehen hat, weiß: Diese Mannschaft hat nicht nur Qualität, sondern auch richtig Bock auf Erfolg. Schon in der Vorrunde ließen die Lohner keinen Zweifel an ihren Ambitionen. Mit einem souveränen 3:0 gegen Sparta Nordhorn, einem torreichen 4:2 gegen SF Schwefingen und einem weiteren klaren 3:0 gegen Wietmarschen II marschierte Union mit voller Punktzahl ins Halbfinale.

Und dort? Einfach weiter Gas! Gegen Bezirksliga-Rivale VFL WE Nordhorn ließ Lohne die Muskeln spielen, kombinierte schnell, schoss eiskalt - Ergebnis: ein deutlicher 6:2-Erfolg und der direkte Einzug ins Finale. Im Endspiel wartete dann Gastgeber SV Wietmarschen, doch auch die Hausherren konnten Union nicht stoppen. Abgezockt, konzentriert, entschlossen: Mit einem verdienten 2:0 machte Lohne den Turniersieg perfekt und krönte einen überragenden Hallenauftritt.