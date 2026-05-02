Lohne marschiert souverän durch Veldhausen

– Foto: SV Union Lohne

Union Lohne hat seine Tabellenführer-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim 4:0-Auswärtssieg in Veldhausen ließ die Mannschaft trotz sieben Ausfällen kaum Zweifel am verdienten Erfolg aufkommen und kontrollierte die Partie über weite Strecken.

Zu Beginn tat sich der Spitzenreiter noch schwer. Veldhausen setzte mit der ersten Möglichkeit durch Rudert ein kleines Ausrufezeichen, doch danach übernahm Lohne zunehmend das Kommando. Rendi Kildau war mit einer Bogenlampe bereits nah an der Führung, traf jedoch nur die Latte.

Besser machte es wenig später Phil Stricker. Der Offensivspieler ließ im Strafraum seinen Gegenspieler stehen und schob den Ball trocken mit links zur 1:0-Führung ins Eck (28.). Kurz vor dem Pausenpfiff legte Union nach: Nach Vorarbeit von Hebbelmann köpfte Dennis Brode zum 2:0 ein (45.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lohne die klar spielbestimmende Mannschaft. Brode, Kildau und Koops erspielten sich weitere Chancen, während Veldhausen nur selten gefährlich wurde. Als es doch einmal brenzlig wurde, zeigte Jelle Geesen eine starke Parade gegen Veldhausens Torjäger Egbers und hielt die Null fest.

Direkt nach Wiederbeginn sorgte Rendi Kildau mit seinem 23. Saisontor für die Vorentscheidung (49.). In der Schlussphase staubte der Angreifer dann noch einmal ab und schraubte das Ergebnis auf 4:0 (85.).

Erfreulich aus Lohner Sicht: Mit Phil Foppe stand erstmals ein Spieler aus der A-Jugend in der Startelf, zudem gehörte Arne Schomaker erstmals als Ersatzkeeper aus der Jugend zum Aufgebot.

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