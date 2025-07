Lohne lässt’s achtmal klingeln

Der FC Wesuwe musste am Freitagabend eine herbe Niederlage einstecken: Gegen spielstarke Gäste von Union Lohne unterlagen die Hausherren klar mit 1:8 (1:5).

Nach einem nervösen Beginn nutzte Lohne früh seine Chancen eiskalt. Rendi Kildau (9.) brachte die Gäste nach Vorarbeit von Phil Stricker in Führung, ehe Kevin Kamp (12.) auf 2:0 erhöhte. Zwar konnte Lübbers (17.) nach einem Fehler der Lohner Defensive auf 1:2 verkürzen, doch nur zwei Minuten später stellte Mirco Strohecker mit einem Distanzschuss den alten Abstand wieder her. Leon Gels (23.) mit einem Lupfer und erneut Kildau (40.) sorgten bereits vor der Pause für eine deutliche 5:1-Führung.

Auch in Halbzeit zwei blieb Lohne die dominierende Mannschaft, ließ es aber phasenweise etwas ruhiger angehen. Mehrfach scheiterten Kildau, Stricker und Strohecker am starken Wesuwe-Keeper Tembaak, der eine höhere Niederlage zunächst verhinderte. Erst in den Schlussminuten legte Lohne nach: Niklas Berger (86.), Stricker (87.) und Dennis Tengen (89.) schraubten das Ergebnis auf 8:1.