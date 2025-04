Am vergangenen Spieltag musste Lutten in der Nachspielzeit gegen den SV Thüle doch den Ausgleich hinnehmen, weshalb der Sprung über den Strich nicht gelang. Das soll sich am Donnerstagabend in Damme ändern. Die Gastgeber befinden sich in einer kleinen Krise und verloren zuletzt vier mal am Stück. Vor allem die jüngste Pleite gegen den abstiegsgefährdeten SV Grün-Weiß Brockdorf sorgte für lange Gesichter beim Tabellensechsten. Für Damme ist es die Chance sich aus dem Formtief zu befreien, für den TuS Lutten die Möglichkeit einen Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen.