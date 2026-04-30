Lohne kann in Norderstedt absteigen, Altona - St. Pauli II im Endspiel

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Der Abstiegskampf in der Regionalliga Nord steht vor seiner möglicherweise entscheidenden Phase. Zwei Spiele rücken am 32. Spieltag in den Mittelpunkt - und beide könnten den Kampf um den Klassenerhalt nachhaltig prägen. Klar ist: Die letzten drei Teams steigen ab, und für die Hamburger Klubs wird die Luft zunehmend dünn.

Die Bedeutung dieser Partie ist kaum zu überschätzen. Gewinnt Norderstedt, würde sich der Vorsprung auf mindestens sieben Punkte vergrößern - bei dann nur noch zwei ausstehenden Spielen wäre das gleichbedeutend mit einer Vorentscheidung. Gleichzeitig würde Lohne Norderstedt nicht mehr einholen können, schließlich sind nach dieser Partie nur noch sechs Punkte zu holen. Der Abstieg wäre besiegelt.

Für den FC Eintracht Norderstedt ist die Ausgangslage klar definiert: Mit 26 Punkten und aktuell vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze hat das Team die große Chance, einen entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt zu machen. Voraussetzung ist ein Heimsieg gegen TuS Blau-Weiß Lohne, das mit 22 Punkten tief im Keller steckt.

Doch genau darin liegt auch die Brisanz: Lohne steht mit dem Rücken zur Wand und benötigt dringend Punkte. Für Norderstedt wird es darum gehen, die eigene Stabilität wiederzufinden und die zuletzt verpasste Chance gegen den Bremer SV zu korrigieren. Ein Sieg würde die Tür zum Klassenerhalt weit aufstoßen.

Parallel richtet sich der Blick auf das Hamburger Kellerduell zwischen Altona 93 und FC St. Pauli II. Beide Teams stehen bei 22 Punkten und damit auf den Abstiegsplätzen - ein klassisches Endspiel unter Druck.

Die Konstellation ist dabei eindeutig: Der Verlierer dieser Partie wird kaum noch realistische Chancen auf den Klassenerhalt haben. Selbst ein Remis hilft beiden Mannschaften nur bedingt, könnte aber in Kombination mit einem Norderstedter Sieg ebenfalls eine Vorentscheidung bedeuten.

Für Altona spricht der Heimvorteil, während St. Pauli II zuletzt immer wieder Probleme hatte, konstant zu punkten. Gleichzeitig wird der Druck auf beiden Seiten enorm sein, was das Spiel zusätzlich unberechenbar macht.

Vorentscheidung möglich - HSC profitiert

Die besondere Brisanz ergibt sich aus der Gesamtkonstellation: Gewinnt FC Eintracht Norderstedt und endet das Duell zwischen Altona und St. Pauli II unentschieden, würde sich der Abstand zwischen Platz 15 und den Abstiegsrängen massiv vergrößern. In diesem Szenario wäre der Abstiegskampf faktisch entschieden.

Profiteur wäre auch der HSC Hannover, der mit aktuell 28 Punkten bereits einen Vorsprung besitzt und bei entsprechender Entwicklung sogar nahezu gerettet wäre. Sechs Punkte Vorsprung bei nur noch zwei verbleibenden Spielen wären nur noch schwer aufzuholen.

Drei Hamburger Vereine rangieren unter den letzten vier, zwei Absteiger sind daher wahrscheinlich, immerhin wird es drei Teams erwischen. Welche Folgen das für den Hamburger Amateurfußball hat, lest ihr hier:

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