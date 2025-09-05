Lohne II will etwas "Zählbares" mit nach Hause nehmen

Schumacher betont, dass die Kadersituation diesmal deutlich entspannter sei als noch am Wochenende: „Für heute haben wir fast wieder alle Mann an Bord – das ist ein großer Vorteil im Vergleich zum Dinklage-Spiel.“ Mit breiterem Aufgebot und frischem Selbstvertrauen peilt Lohne an, Zählbares aus Nordhorn mitzunehmen.

Die Gastgeber aus Nordhorn zählen traditionell zu den heimstarken Teams der Landesliga und werden den Blau-Weißen alles abverlangen. Für Lohne gilt es, von Beginn an konzentriert zu agieren und die sich bietenden Chancen konsequent zu nutzen, um den angestrebten Auswärtspunkt oder sogar mehr einzufahren.

Tabellarisch sind beide Teams punktgleich im Tabellenmittelfeld und wollen mit einem Sieg ans obere Drittel anschließen. Anpfiff ist um 20.00 Uhr