Lohne II klettert auf Rang 4 zum Rückrundenstart

Mit einem verdienten 2:0-Erfolg im ersten Rückrundenspiel gegen den Heseper SV hat sich unsere zweite Herrenmannschaft auf Platz 4 der Kreisliga Bentheim vorgearbeitet. Mann des Spiels war Linksaußen Nico Teipen, der mit seinem Doppelpack das Match im Alleingang entschieden hat.

Dem Team um Malte Brink merkte man zwar die körperliche Fitness, aber auch die wetterbedingt fußballarme Wintervorbereitung an. Zudem machte es der abstiegsbedrohte Heseper SV den Mannen von Meemann/Borker mit einer tiefstehenden Sechserkette und aggressiver Zweikampfführung nicht leicht. So brauchte es eine Einzelaktion von Teipen, der sich im Stile von Jean-Luc Dompé an drei Gegenspielern vorbeischlängelte und eiskalt abschloss. In der zweiten Hälfte probierte Hesepe es noch einmal über hohe Bälle, konnte die auch in der Trikotfarbe erkennbare weiße Weste von Keeper Rakers aber selten ernsthaft gefährden. Mit einem überlegten Chip nach feinem Steckpass von Thorben Altendeitering entschied Teipen dann die Partie, sodass ein Arbeitssieg und wichtige drei Punkte nach 90 Minuten feststanden.