Lohne hält lange dagegen und verliert doppelt in Unterzahl

Der Start hätte für die Gastgeber kaum ungünstiger laufen können. Bereits in der 3. Minute nutzte Oliver Rauh die zweite Ecke der Gäste zur frühen Führung. Die Lohner Defensive bekam die Situation nicht konsequent geklärt, Rauh bedankte sich aus kurzer Distanz zum 0:1.

Garrel übernahm zunächst die Kontrolle und hätte durch Janek Siderkiewicz erhöhen können, dessen Abschluss aus kurzer Distanz knapp über das Tor ging (17.). Lohne ließ sich vom frühen Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Der Aufsteiger arbeitete sich zunehmend in die Partie, hielt körperlich dagegen und sorgte vor allem nach Standards für Gefahr.

Auch FuPa-Liveticker-Schreiber Andreas Hüsken sah Union nach 38 Minuten keineswegs deutlich unterlegen und beschrieb die Begegnung zu diesem Zeitpunkt als weitgehend auf Augenhöhe. Bis zur Pause blieb es beim knappen Rückstand – nach einer Rudelbildung unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war endgültig Feuer in der Partie.

Lake fliegt – Lohne bleibt trotzdem dran

Nach dem Seitenwechsel folgte der erste große Rückschlag. Christoph Lake, bereits kurz vor der Pause verwarnt, sah in der 53. Minute nach einem weiteren Foul Gelb-Rot. Lohne musste fortan zu zehnt weitermachen.

Doch von einem Einbruch war zunächst nichts zu sehen. Im Gegenteil: Auch in Unterzahl blieb Union konkurrenzfähig. Garrel hatte zwar durch einen Lattentreffer in der 57. Minute die große Möglichkeit zum zweiten Treffer, konnte die Partie aber lange nicht entscheiden.

Erst in der 78. Minute sorgte Gerrit Ideler für klare Verhältnisse. Nach Vorlage von Tjark Reinert traf der Garreler mit einem präzisen flachen Distanzschuss zum 0:2.

Einen erfreulichen Moment gab es für die Gastgeber dennoch: In der 82. Minute feierte Dennis Tengen nach mehr als neunmonatiger Verletzungspause sein Comeback.

Die Schlussphase brachte dann noch einmal reichlich Emotionen. Der erst in der 79. Minute eingewechselte Phil Foppe sah nach einem Einsteigen mit gestrecktem Bein in der 87. Minute glatt Rot. Lohne beendete die Begegnung damit mit neun Spielern.

Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Garrel nahm mit dem 2:0 drei Punkte mit, weil die Gäste ihre Möglichkeiten konsequenter nutzten. Lohne zeigte trotz der Niederlage über weite Strecken, dass es mit dem Landesliga-Favoriten mithalten kann – belohnte sich dafür aber nicht. Für den Aufsteiger steht damit nach zwei Spieltagen weiterhin kein Punkt auf dem Konto.Wenn du möchtest, kann ich daraus auch noch eine knackigere FuPa-Version mit Schlagzeile und Teaser machen.