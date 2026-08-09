Lohne hält lange dagegen und verliert doppelt in Unterzahl

Union Lohne wartet nach dem Aufstieg weiter auf die ersten Punkte in der Landesliga. Beim Heimauftakt an der Jahnstraße unterlag der Aufsteiger dem BV Garrel mit 0:2. Dabei hielt Union über weite Strecken gut mit, musste nach der Pause allerdings gleich zwei Platzverweise verkraften.
Der Start hätte für die Gastgeber kaum ungünstiger laufen können. Bereits in der 3. Minute nutzte Oliver Rauh die zweite Ecke der Gäste zur frühen Führung. Die Lohner Defensive bekam die Situation nicht konsequent geklärt, Rauh bedankte sich aus kurzer Distanz zum 0:1.
Garrel übernahm zunächst die Kontrolle und hätte durch Janek Siderkiewicz erhöhen können, dessen Abschluss aus kurzer Distanz knapp über das Tor ging (17.). Lohne ließ sich vom frühen Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Der Aufsteiger arbeitete sich zunehmend in die Partie, hielt körperlich dagegen und sorgte vor allem nach Standards für Gefahr.
Auch FuPa-Liveticker-Schreiber Andreas Hüsken sah Union nach 38 Minuten keineswegs deutlich unterlegen und beschrieb die Begegnung zu diesem Zeitpunkt als weitgehend auf Augenhöhe. Bis zur Pause blieb es beim knappen Rückstand – nach einer Rudelbildung unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war endgültig Feuer in der Partie.
Lake fliegt – Lohne bleibt trotzdem dran
Nach dem Seitenwechsel folgte der erste große Rückschlag. Christoph Lake, bereits kurz vor der Pause verwarnt, sah in der 53. Minute nach einem weiteren Foul Gelb-Rot. Lohne musste fortan zu zehnt weitermachen.
Doch von einem Einbruch war zunächst nichts zu sehen. Im Gegenteil: Auch in Unterzahl blieb Union konkurrenzfähig. Garrel hatte zwar durch einen Lattentreffer in der 57. Minute die große Möglichkeit zum zweiten Treffer, konnte die Partie aber lange nicht entscheiden.
Erst in der 78. Minute sorgte Gerrit Ideler für klare Verhältnisse. Nach Vorlage von Tjark Reinert traf der Garreler mit einem präzisen flachen Distanzschuss zum 0:2.
Einen erfreulichen Moment gab es für die Gastgeber dennoch: In der 82. Minute feierte Dennis Tengen nach mehr als neunmonatiger Verletzungspause sein Comeback.
Die Schlussphase brachte dann noch einmal reichlich Emotionen. Der erst in der 79. Minute eingewechselte Phil Foppe sah nach einem Einsteigen mit gestrecktem Bein in der 87. Minute glatt Rot. Lohne beendete die Begegnung damit mit neun Spielern.
Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Garrel nahm mit dem 2:0 drei Punkte mit, weil die Gäste ihre Möglichkeiten konsequenter nutzten. Lohne zeigte trotz der Niederlage über weite Strecken, dass es mit dem Landesliga-Favoriten mithalten kann – belohnte sich dafür aber nicht. Für den Aufsteiger steht damit nach zwei Spieltagen weiterhin kein Punkt auf dem Konto.Wenn du möchtest, kann ich daraus auch noch eine knackigere FuPa-Version mit Schlagzeile und Teaser machen.
Union Lohne startet mit Niederlage in die Landesliga
Der SV Union Lohne ist mit einer 0:4-Niederlage beim SV Bevern in die neue Landesliga-Saison gestartet. Gegen den Mitfavoriten geriet der Aufsteiger durch Treffer von Lasse Härtel (17.) und Matthis Hennig (42.) bereits vor der Pause mit 0:2 in Rückstand.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Bevern die spielbestimmende Mannschaft. Härtel erhöhte in der 55. Minute auf 3:0, ehe Dzejlan Fejzic (72.) den Schlusspunkt setzte. Lohne hielt kämpferisch dagegen, blieb offensiv jedoch zu harmlos und musste sich einem insgesamt abgeklärten Gastgeber verdient geschlagen geben.
Später Dämpfer: BW Papenburg verliert trotz Aufholjagd
Der SC Blau-Weiß Papenburg hat zum Landesliga-Auftakt eine bittere 2:3-Niederlage beim TV Dinklage hinnehmen müssen. Die Gastgeber legten durch Franz Georg Große Klönne (29.) und Johannes Pille (34.) eine 2:0-Führung vor.
In der Schlussphase kämpfte sich Papenburg eindrucksvoll zurück. Keno Buß verkürzte per Foulelfmeter auf 1:2 (80.), ehe Joker Jörn Grosch in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleich erzielte (90.+2). Die Freude währte allerdings nur wenige Sekunden: Im direkten Gegenzug traf Jan-Luca Leson zum 3:2-Sieg für den TV Dinklage (90.+3) und besiegelte die unglückliche Auftaktniederlage der Emsländer.
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