Lohne feiert weiter, Langen verabschiedet Vereinsgesichter

Während Meister Union Lohne unter Flutlicht den SC Spelle-Venhaus empfängt, steht beim SV Langen im letzten Heimspiel der Saison der Abschied mehrerer prägender Figuren im Mittelpunkt.
Die Meisterschaft ist gefeiert, jetzt soll die Saison sauber zu Ende gebracht werden. Der SV Union Lohne empfängt am Freitagabend um 19:30 Uhr den SC Spelle-Venhaus im Jahnstadion. Nach dem vorzeitigen Titelgewinn gegen Concordia Emsbüren und den anschließenden Feierlichkeiten richtet sich der Fokus nun wieder auf den Ligaalltag. Die Gäste aus Spelle kämpfen noch um Platz drei, während Trainer Dennis-Matthias Brode personell wieder nahezu aus dem Vollen schöpfen kann.
Zum Saisonabschluss warten auf Lohne noch die Partien in Werlte sowie zuhause gegen den bereits abgestiegenen VfL Emslage.
Abschiede und Freibier beim SV Langen
Ebenfalls am Freitagabend bestreitet der SV Langen sein vorgezogenes Saisonspiel gegen Vorwärts Nordhorn II. Neben dem Sportlichen stehen dabei mehrere Verabschiedungen im Mittelpunkt.
Neben dem Sportlichen steht dort vor allem der Abschied mehrerer prägender Figuren im Mittelpunkt. Verabschiedet werden Bartek Kurowski nach zwei Jahren beim SV Langen, Pascal Wilken nach vier Jahren, Michael Cordes nach siebeneinhalb Jahren sowie Markus Raming-Freesen nach 14 Jahren Vereinszugehörigkeit. Auch Trainer Tobi Schulte beendet nach vier Jahren sein Engagement beim SV Langen.
Nach dem Spiel stellt die Mannschaft Freibier für die Zuschauer bereit.