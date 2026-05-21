Lohne feiert weiter, Langen verabschiedet Vereinsgesichter von Kabine & Kultur · Heute, 10:13 Uhr · 0 Leser

Während Meister Union Lohne unter Flutlicht den SC Spelle-Venhaus empfängt, steht beim SV Langen im letzten Heimspiel der Saison der Abschied mehrerer prägender Figuren im Mittelpunkt.

Die Meisterschaft ist gefeiert, jetzt soll die Saison sauber zu Ende gebracht werden. Der SV Union Lohne empfängt am Freitagabend um 19:30 Uhr den SC Spelle-Venhaus im Jahnstadion. Nach dem vorzeitigen Titelgewinn gegen Concordia Emsbüren und den anschließenden Feierlichkeiten richtet sich der Fokus nun wieder auf den Ligaalltag. Die Gäste aus Spelle kämpfen noch um Platz drei, während Trainer Dennis-Matthias Brode personell wieder nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Zum Saisonabschluss warten auf Lohne noch die Partien in Werlte sowie zuhause gegen den bereits abgestiegenen VfL Emslage.