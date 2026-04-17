Lohne entscheidet Gipfeltreffen klar für sich – 4:1 vor Rekordkulisse

Die Partie begann zunächst mit leichter Unsicherheit auf Seiten der Gastgeber. „Die ersten zehn Minuten waren wir sehr nervös“, erklärte Lohnes Trainer Dennis Brode nach der Partie. Dennoch fand der Tabellenführer schnell in seine Struktur und übernahm zunehmend die Kontrolle.

Der Druck der Hausherren nahm stetig zu – und wurde kurz vor der Pause belohnt. In der 28. Minute traf Luca Grau nach Vorarbeit von Kildau aus rund 14 Metern zur verdienten Führung.

Die erste Großchance gehörte bereits in der 10. Minute Luca Grau, der frei vor dem Tor scheiterte. Auch Phil Stricker ließ in der 15. Minute eine gute Möglichkeit liegen. Altenlingen kam in der Anfangsphase kaum zur Entfaltung, ein Treffer des ASV in der 26. Minute wurde zudem wegen Abseits aberkannt.

Noch vor dem Seitenwechsel legte Lohne nach: In der 45. Minute setzte sich Phil Stricker stark durch und erhöhte auf 2:0. Damit ging der Tabellenführer hochverdient mit einer komfortablen Führung in die Kabine.

Altenlingen drückt – Lohne verteidigt stabil

Nach der Pause zeigte Altenlingen eine deutlich aktivere Phase. Ein gefährlicher Freistoß von Thorben Klatt (47.) verfehlte nur knapp das Ziel. Für rund 15 Minuten erhöhte der ASV den Druck und kam besser ins Spiel, ohne jedoch den Anschluss zu erzielen.

„Altenlingen war nach der Pause nochmal wieder stärker für eine Viertelstunde, das haben wir aber sehr, sehr gut wegverteidigt“, lobte Brode seine Defensive. Tatsächlich stabilisierte sich Lohne schnell wieder und ließ defensiv kaum noch etwas zu.

Entscheidung durch Nachwuchs und Brode

Die endgültige Entscheidung fiel in der 72. Minute: Nach starker Vorarbeit des eingewechselten A-Jugend-Spielers Phil Foppe musste Brode selbst nur noch zum 3:0 einschieben.

In der Schlussphase setzte erneut der Nachwuchs den Akzent: In der 85. Minute traf Phil Foppe nach Vorlage von Hannes Pollmann zum 4:0 und krönte damit eine dominante Lohner Vorstellung.

Altenlingen gelang kurz vor dem Ende noch der Ehrentreffer zum 1:4 durch Fabian Alferink, der den klaren Heimsieg jedoch nicht mehr in Frage stellte.

Brode: „Auch in der Höhe verdient“

Trainer Dennis Brode zeigte sich nach Abpfiff zufrieden mit der Gesamtleistung seiner Mannschaft – insbesondere mit der defensiven Stabilität: „Gerade unsere Viererkette mit dem Torwart und den Sechsern hat ein Bombenspiel gemacht.“ Dadurch sei auch das Offensivspiel deutlich einfacher geworden.

„So ist es auch für Stürmer einfach, dann nach vorne gut zu spielen“, so Brode weiter. Insgesamt sprach er von einem hochverdienten Sieg: „Wir haben uns viele Chancen rausgespielt und in meinen Augen auch in der Höhe verdient 4:1 gewonnen.“

Einziger Kritikpunkt blieb der späte Gegentreffer: „Eigentlich darfst du kein Gegentor mehr kassieren, aber das interessiert natürlich im Endeffekt auch keinen Menschen mehr.“

Tabellenführung gefestigt

Mit dem deutlichen Heimsieg im Spitzenspiel festigt Lohne seine Position an der Tabellenspitze und vergrößert den Abstand auf den ASV Altenlingen auf fünf Punkte. Vor beeindruckender Kulisse zeigte der Spitzenreiter eine reife, kontrollierte und in weiten Phasen dominante Vorstellung – ein Statement im Titelrennen.