Lohne bleibt auf Landesliga-Kurs: 3:1-Auswärtssieg in Bentheim

Der SV Union Lohne hat seine Pflichtaufgabe beim SV Bad Bentheim souverän gelöst und mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg den nächsten wichtigen Schritt Richtung Landesliga gemacht. In einer zunächst ausgeglichenen Partie nutzten die Gäste ihre Chancen konsequent und schlugen vor allem vor der Pause eiskalt zu. Bentheim hielt phasenweise gut dagegen, ließ defensiv jedoch zu viele Räume offen.

Die Partie begann zunächst vorsichtig. Beide Teams suchten Sicherheit im Spielaufbau, ehe Lohne in der 13. Minute erstmals gefährlich wurde. Hebbelmann zog aus rund 20 Metern ab, verfehlte das Tor jedoch deutlich.

Nur eine Minute später nutzten die Gäste dann einen Fehler in der Bentheimer Hintermannschaft konsequent aus. Nachdem Nico Neumann unglücklich vom eigenen Mitspieler angeschossen worden war und Bentheim vergeblich ein Foul reklamierte, schaltete Koops am schnellsten und traf aus halblinker Position zur 1:0-Führung für Lohne.

Bentheim antwortete wenig später mit der bis dahin besten Gelegenheit der Gastgeber. Nach einer Flanke von Kotte parierte Lohnes Keeper Jelle Geesen zunächst stark gegen den Kopfball von Felix Roggmann. Die anschließende Ecke brachte jedoch den Ausgleich: Timo Kepplin köpfte den Ball aus kurzer Distanz wuchtig zum 1:1 ins Netz. In der Lohner Defensive fehlte in dieser Szene die Zuordnung.

Mit einsetzendem Dauerregen entwickelte sich anschließend ein intensives, aber chancenarmes Spiel. Lohne blieb dennoch die gefährlichere Mannschaft. In der 33. Minute spielte sich der Tabellenführer sehenswert durch die Bentheimer Defensive: Nach einem Lupfer von Koops in den Lauf von Elias Speer legte dieser quer auf Rendi Kildau, der überlegt zum 2:1 einschob und damit seinen 25. Saisontreffer erzielte.

Kurz vor der Pause folgte der nächste Wirkungstreffer. Nach einem Standard kam Luis Hebbelmann frei zum Kopfball und erhöhte auf 3:1. Erneut zeigte Bentheim Schwächen in der Zuordnung, der Treffer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff wirkte wie ein kleiner Wirkungstreffer für die Gastgeber.

Lohne kontrolliert die Partie nach der Pause

Auch im zweiten Durchgang blieb Lohne spielbestimmend. Direkt nach Wiederanpfiff verpasste Kildau nach Vorarbeit von Speer zunächst die mögliche Vorentscheidung. Bentheim kam nur noch vereinzelt zu Offensivaktionen, während Lohne immer wieder gefährlich konterte.

Die größte Möglichkeit zum 4:1 vergab Lohne in der 72. Minute, als sich Leon Gels stark durchsetzte, den Keeper umkurvte, den Ball anschließend aber nicht im Tor unterbringen konnte. Auch Joker Luca Grau scheiterte später im Eins-gegen-eins am stark reagierenden Bentheimer Schlussmann Wilmsmeyer.

In der Schlussphase brachten beide Trainer sogar sich selbst ins Spiel: Jörg Husmann lief für Bentheim auf, Dennis Brode für Lohnr. Trotz einzelner Offensivaktionen der Gastgeber blieb Lohne defensiv stabil und brachte den verdienten Auswärtssieg souverän über die Zeit.

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich auch Patrick Sackbrook im Interview bei EmsTV fair: „Ein verdienter Sieg für Lohne. Die machen zu den richtigen Zeitpunkten die Tore.“ Lohnes Koops richtete den Blick dagegen bereits auf das große Ziel: „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und jedes Spiel mit Vollgas angehen, sollte das dieses Jahr klappen.“

Am Sonntag wartet auf Lohne bereits die nächste wichtige Aufgabe: Dann empfängt der Tabellenführer Concordia Emsbüren im Jahnstadion. Der SV Bad Bentheim reist derweil zum Tabellendritten SG Freren und steht dort vor der nächsten schweren Aufgabe.

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