Lohne antwortet eindrucksvoll nach Niederlage gegen Nordhorn

Der SV Union Lohne hat im Testspiel gegen die Weiße Elf eine deutliche Reaktion auf die vorherige Niederlage gezeigt. Auf dem Kunstrasen setzte sich die Mannschaft bei eisigen Temperaturen klar mit 9:2 (4:0) durch.

Von Beginn an übernahm Lohne die Kontrolle über das Spiel. Mit aggressivem Anlaufen, schnellen Ballgewinnen und direktem Spiel nach vorne setzte die Mannschaft den Gegner früh unter Druck. Die frühe Führung gab zusätzliche Sicherheit, und bis zur Halbzeit baute Lohne den Vorsprung konsequent auf 4:0 aus.

Der nächste Test steht bereits fest: Am Samstag, 21. Februar 2026, trifft Union Lohne auf Vorwärts Nordhorn, erneut auf dem Kunstrasen.

Die Weiße Elf kam zwar noch zu zwei Treffern, am klaren Spielverlauf änderte das jedoch nichts. Lohne blieb über die gesamte Spielzeit dominant. Trainer Brode zeigte sich nach der Partie mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lohne die bestimmende Mannschaft. Kildau schnürte ebenfalls einen Doppelpack, zudem trugen sich Grau und Brode in die Torschützenliste ein. Ein besonderes Zeichen setzte Niklas Berger, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte und direkt traf.

Besonders auffällig waren die A-Jugendlichen Pollmann und Foppe, die ihre Einsatzzeit nutzten und jeweils doppelt trafen.

