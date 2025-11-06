Lohn will im Tabellenkeller Boden gut machen

In der Kreisliga A Düren trifft Rhenania Lohn auf Jugendsport Wenau. Beide Teams haben personelle Probleme.

„Bis zum Ende der Hinrunde wird sich meiner Meinung nach nichts am Tabellenbild ändern. Die sieben Mannschaften, die mit uns jetzt unten stehen, werden mit der einen oder anderen kleinen Verschiebung auf dem Tableau auch dort überwintern,“ sagt Frank Löhr, Trainer von Rhenania Lohn.

Die Rote Laterne

Die Rhenania hält in der Fußball-Kreisliga A Düren aktuell die Rote Laterne in den Händen. Dies soll sich nach dem kommenden Spieltag ändern – vorausgesetzt, Lohn holt den von Löhr erhofften Heimsieg. Damit der Wunsch nach drei Punkten in Erfüllung geht, müsse seine Mannschaft mit der gleichen Leidenschaft und Geschlossenheit in die 90 Spielminuten gehen wie zuletzt beim 1:2 in Huchem-Stammeln. „Auch wenn wir verloren haben, die Einstellung meiner Mannschaft hat mir absolut gut gefallen. Leider haben wir wieder einmal in der Nachspielzeit, wie gegen Welldorf-Güsten oder Barmen, das entscheidende Tor zur Niederlage kassiert.“

Es sei die zehnte Minute der Nachspielzeit gewesen, sagt Löhr. Warum der Unparteiische gleich zehn Minuten habe nachspielen lassen, entziehe sich seiner Kenntnis, rätselt der Trainer. „Aber ich habe den Eindruck, unsere Schiedsrichter orientieren sich mittlerweile an der Champions League, wo keine Partie inzwischen in der regulären Spielzeit vonstattengeht.“

Was das Heimspiel gegen Wenau anbelangt, erwartet der Rhenania-Coach einen äußerst motivierten Gast: „Die hatten sich sicherlich auch mehr von der Saison versprochen, so wie wir.“ Löhr ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst, die Situation wurde unter der Woche eingehend besprochen. „Wir dürfen den Abstand zu den über uns stehenden Mannschaften nicht zu groß werden lassen“, sagt Löhr. So sollen denn die drei Punkte her, auf die das Schlusslicht schon lange wartet. Dabei grassiert weiterhin akute Personalnot. Die hielt den Verein nicht davon ab, Neuzugang Cuma Erol wegen Disziplinlosigkeit aus dem Kader zu werfen.

Wenn Wenaus Trainer Tobias Uecker auf die kommende Partie blickt, dann weiß er, was ihn erwartet. „Lohn war und ist immer ein heißes Pflaster, wenn wir aufeinandertreffen. Die Rhenania wird alles, was sie abrufen kann, zum Einsatz bringen, sie werden den Rasen umwälzen“. Die Zielsetzung der Gäste ist nach Aussage ihres Trainers klar. „Wir haben mit dem 5:0-Sieg gegen Frenz nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Den wollen wir jetzt mit drei weiteren Punkten vergolden.“

Der Torhüter fällt aus

Was nur gelingen werde, wenn sein Team den gleichen Einsatz wie gegen Frenz zeige. „Wir müssen von der ersten Minute an fokussiert sein, und vor allen Dingen körperlichen Einsatz zeigen“, so Uecker. Auch Wenaus Coach plagen personelle Sorgen. Ohne sechs etablierte Stammspieler muss er in Lohn auskommen. Mit Jannik Rosarius fehlt auch die Nummer eins im Tor. Generell bewertet Uecker das bisherige Abschneiden mit neun Punkten und Tabellenplatz elf als nicht zufriedenstellend. „Wir stehen nicht da, wo wir hinwollten. Aber wir wissen, woran es liegt, denn mit einer solchen langen Verletztenliste rechnet keiner.“

Die Spiele im Überblick: Welldorf-Güsten - Huchem-Stammeln (Sa., 18.30 Uhr), Frenz - Freialdenhoven, Golzheim - Barmen, Burgwart - Winden, Lohn - Wenau (alle So., 14.30 Uhr), Oberzier - Koslar, Düren 77 - Jülich/Hoengen (beide So., 15 Uhr), SW Düren - Nörvenich-Hochkirchen (So., 15.30 Uhr)

