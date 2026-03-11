 2026-03-10T10:11:42.421Z

Lohn im Nachholspiel, Freialdehoven eröffnet Spieltag

Kreisliga A Düren: Rhenania Lohn muss im Nachholspiel gegen Jugendsport Wenau an, Spieltag 19 wird von Borussia Freialdenhoven am Freitag eröffnet.

Wenau gefragt.
Wenau gefragt. – Foto: Juline Mittag

Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Kreisliga A Düren: Rhenania Lohn muss im Nachholspiel gegen Jugendsport Wenau an, Spieltag 19 wird von Borussia Freialdenhoven am Freitag eröffnet. Gegner ist der SC Jülich/Herongen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Morgen, 19:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
19:30
Spieltext Lohn - Wenau

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
19:30live
Spieltext F´aldenhoven - SC Jülich/SV Ho...

Sa., 14.03.2026, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
18:30
Spieltext Koslar - Barmen

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
14:30
Spieltext Frenz - Golzheim

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
14:30
Spieltext Lohn - Düren 77

Sa., 14.03.2026, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
18:30live
Spieltext Welldorf - SW Düren

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
15:00
Spieltext Oberzier - Burgwart

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
14:30
Spieltext H.-Stammeln - Winden

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext Wenau - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77
So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

