Lohn im Nachholspiel, Freialdehoven eröffnet Spieltag

Kreisliga A Düren: Rhenania Lohn muss im Nachholspiel gegen Jugendsport Wenau an, Spieltag 19 wird von Borussia Freialdenhoven am Freitag eröffnet. Gegner ist der SC Jülich/Herongen.

Sa., 14.03.2026, 18:30 Uhr Viktoria Koslar Koslar Salingia Barmen Barmen 18:30 PUSH

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr JSV Frenz Frenz FC Golzheim Golzheim 14:30 PUSH

So., 15.03.2026, 14:30 Uhr Rhenania Lohn Lohn FC Düren 77 Düren 77 14:30 PUSH

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr BC Oberzier Oberzier SG Germania Burgwart Burgwart 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

20. Spieltag

Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar

Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz

So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn

So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven

So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau

So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart



21. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim

Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen

So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77

So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren

So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

