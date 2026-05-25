Lohn für Klassenerhalt: BAK verlängert mit Trainer Murat Tik

– Foto: Frank Arlinghaus

Mit dem 3:0-Erfolg gegen Klosterfelde hat der Berliner AK vor einer Woche den Klassenerhalt in der NOFV Oberliga Nord gesichert. Mitverantwortlich dafür war Murat Tik, der das Traineramt bei den Moabitern im März diesen Jahres übernahm. Als Lohn darf er auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. BAK-Präsident Halil Kopal erklärt: „Murat Tik passt hervorragend in die Vereinsphilosophie und hat das Local-Player-Konzept mit der Nachwuchsförderung erfolgreich umgesetzt. Wir freuen uns auf die nächste Saison."

Murat Tik blickt ebenso vorfreudig auf die kommende Spielzeit: „Die kurze, erfolgreiche Zeit in der aktuellen Saison hat gezeigt, dass man Mut und Geduld haben muss, um mit jungen Spielern im Herrenbereich zu arbeiten. Das Local-Player-Konzept ist ein sehr interessantes Projekt des Vereins, das ich sehr gern weiterführen möchte. Mit den professionellen Bedingungen im Bezirk Mitte wurde hier eine Wohlfühloase für Spieler und Trainer geschaffen. Wir werden die Nachwuchsförderung weiter ausbauen und vorantreiben."