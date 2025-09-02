Lohhof will‘s heuer wissen

Unterhaltsam nur für die Zuschauer: Garching (Marcel Krautner; l.) und Lohhof (Sertan Ismailoglu) lassen viele Torchancen zu. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Lohhof war in den vergangenen Jahren immer eine der Spitzenmannschaften der Liga und jetzt will es das Team wissen. Lohhof will vorne angreifen, aber fürs Erste ging es darum, einen Fehlstart zu vermeiden. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen den Meisterschaftsfavoriten SV Olympiadorf gelang im Nachbarschaftsduell beim VfR Garching II mit 2:1 (1:1) der erste Saisonsieg.

Für die Zuschauer hatte die Partie einen hohen Unterhaltungswert, für die beiden Trainer eher weniger. Beide Seiten ließen viele Torchancen zu und hatten defensiv nicht diese Kontrolle, mit der man Siege sicher nach Hause bringt. Diesmal in der zweiten Runde der noch so jungen Saison ging es munter Hin und Her in einem Spiel, in dem beide Vereine große Gemeinsamkeiten hatte. Beide Teams hatten das Auftaktspiel verloren und beide müssen aktuell eine ganze Reihe von Urlaubern ersetzen. Bei der Zweiten Mannschaft in Garching ist das eher noch heftiger, weil Urlauber des Bezirksligakaders logischerweise durch Aushilfen aus der Zweiten Mannschaft ausgeglichen werden müssen.

Zwei Niederlagen sind kein Beinbruch: Das Garchinger Trainerduo Marvin Karum (l.) und Jan Eicke. – Foto: Dieter Michalek

Garching erwischte den besseren Start in dem Nachbarschaftsduell und das verdiente Tor gelang Amar Kovacevic. Er ist der Rekordmann, der vor zwei Jahren bei der Meisterschaft in der Kreisklasse mit 46 Toren in 24 Spielen einen Bierlaster aus Erding als Premiere bekam. Seine fünf Saisontore in der vergangenen Saison zeigten aber auch, dass sich die Tore in der Kreisliga nicht mehr ganz so leicht schießen lassen. Trainer Marin Kardum sieht die Torquote nicht im Mittelpunkt des Erfolgskonzeptes: „Natürlich ist es schön, wenn ein Spieler viele Tore macht. Aber mir wären fünf Spieler mit jeweils zehn Toren lieber. Die Lohhofer kamen nach einer halben Stunde zurück in das Match durch einen Foulelfmeter, bei dem es wenig Gesprächsbedarf gab. Luan da Costa Barros nahm sich das Runde und feuerte es ins Eckige (31.). Mit dem Ausgleich kamen die Lohhofer dann besser in das Spiel. Und Lohhofs Brasilianer traf direkt nach Wiederbeginn noch ein zweites Mal. Nach einem mustergültigen Steckpass durch die Viererkette stand er frei vor dem Kasten und traf ins lange Eck. Auf der anderen Seite scheiterte eine Viertelstunde vor Schluss Christoph Thoss am Keeper. Der zuletzt einige Zeit verletzte Stürmer sollte mittelfristig wieder bei der Ersten Mannschaft der Garchinger in der Bezirksliga spielen.

„Die Mannschaft hat intern die Meisterschaft als Ziel ausgegeben“, sagt Lohhofs Trainer Sebastian Reger. – Foto: Dieter Michalek