Lohhof will‘s heuer wissen

Für die Zuschauer hatte die Partie einen hohen Unterhaltungswert, für die beiden Trainer eher weniger. Beide Seiten ließen viele Torchancen zu und hatten defensiv nicht diese Kontrolle, mit der man Siege sicher nach Hause bringt. Diesmal in der zweiten Runde der noch so jungen Saison ging es munter Hin und Her in einem Spiel, in dem beide Vereine große Gemeinsamkeiten hatte. Beide Teams hatten das Auftaktspiel verloren und beide müssen aktuell eine ganze Reihe von Urlaubern ersetzen. Bei der Zweiten Mannschaft in Garching ist das eher noch heftiger, weil Urlauber des Bezirksligakaders logischerweise durch Aushilfen aus der Zweiten Mannschaft ausgeglichen werden müssen.
Garching erwischte den besseren Start in dem Nachbarschaftsduell und das verdiente Tor gelang Amar Kovacevic. Er ist der Rekordmann, der vor zwei Jahren bei der Meisterschaft in der Kreisklasse mit 46 Toren in 24 Spielen einen Bierlaster aus Erding als Premiere bekam. Seine fünf Saisontore in der vergangenen Saison zeigten aber auch, dass sich die Tore in der Kreisliga nicht mehr ganz so leicht schießen lassen. Trainer Marin Kardum sieht die Torquote nicht im Mittelpunkt des Erfolgskonzeptes: „Natürlich ist es schön, wenn ein Spieler viele Tore macht. Aber mir wären fünf Spieler mit jeweils zehn Toren lieber.
Die Lohhofer kamen nach einer halben Stunde zurück in das Match durch einen Foulelfmeter, bei dem es wenig Gesprächsbedarf gab. Luan da Costa Barros nahm sich das Runde und feuerte es ins Eckige (31.). Mit dem Ausgleich kamen die Lohhofer dann besser in das Spiel. Und Lohhofs Brasilianer traf direkt nach Wiederbeginn noch ein zweites Mal. Nach einem mustergültigen Steckpass durch die Viererkette stand er frei vor dem Kasten und traf ins lange Eck. Auf der anderen Seite scheiterte eine Viertelstunde vor Schluss Christoph Thoss am Keeper. Der zuletzt einige Zeit verletzte Stürmer sollte mittelfristig wieder bei der Ersten Mannschaft der Garchinger in der Bezirksliga spielen.
Letztlich fiel das Spiel auf die Seite der Lohhofer und beide Trainer waren sich einig, dass die drei Punkte auf jede der beiden Seiten hätten fallen können. Garching ist damit mit zwei 1:2-Niederlagen gestartet, aber das ist für Trainer Marin Kardum kein Beinbruch. Angesichts der vielen Urlauber wird sich das Gesicht der Mannschaft in ein paar Wochen erheblich verändern. Dann sieht der Trainer das Ziel als realistisch an, mit einem Platz in der oberen Tabellenhälfte frühzeitig den Klassenerhalt zu schaffen.
Die Lohhofer belegten in den vergangenen Spielzeiten den zweiten und dritten Platz. Dieses Jahr möchte man zum großen Wurf ausholen. „Die Mannschaft hat intern die Meisterschaft als Ziel ausgegeben“, sagt Trainer Sebastian Rieger. Dieses Vorhaben will er nicht einbremsen und auch die 0:1-Niederlage in der ersten Runde gegen den Meisterkandidaten SV Olympiadorf ist kein Beinbruch. Der Lohhofer Trainer ist überzeugt, dass seine Mannschaft nach dem Ende der Sommerferien noch zulegen kann. Derzeit bezahlt er den Preis der guten Kameradschaft. Fünf befreundete Spieler aus der Mannschaft sind derzeit gemeinsam in Urlaub gefahren. Wenn dann alle gemeinsam da sind, geht die Saison bei den Lohhofern gefühlt erst so richtig los. (nb)
VfR Garching II – SV Lohhof 1:2 (1:1). Garching II: Schmid, Matzkowitz, Kardum, Karim, Kovacevic (46. Thoss), Sternke, Ndikumana, Monetti (67. Salassidis), Hölzl, Krautner (85. Cygan), Karapinar. Lohhof: M. Suck, Sabani, Kelmendi (78. Mitsakos), D‘Avanzo, Filentas, Plavsic (84. Sekiraqa), da Costa Barros (90. Linge), D. Suck, Ismailoglu, Misini (71. Scheuerer), Fuchs. Tore: 1:0 Kovacevic (5.), 1:1 da Costa Barros (31., Foulelfmeter), 1:2 da Costa Barros (48.). Schiedsrichter: Markus Bornkamp – Zuschauer: 30.