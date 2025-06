Lohhof verpasst die Aufstiegsrelegation - Haar, Putzbrunn und Türk Garching II müssen nachsitzen

PSV-Trainer Markus Holdinger kämpft mit seinem Team in der Relegation um den Klassenerhalt. – Foto: Michalek

Seine „Hausaufgaben“, so hat es Trainer Daniel Suck im Vorfeld bezeichnet, hat der SV Lohhof am letzten Spieltag der Kreisliga 1 erledigt – in Form eines 3:2-Auswärtssiegs beim TSV Allach.

Und doch hat der SVL den erhofften Sprung auf Tabellenplatz zwei und die damit verbundene Aufstiegsrelegation verpasst. Denn der direkte Konkurrent SV Olympiadorf München hielt sich beim designierten Absteiger und Lohhofer Erzrivalen SC Inhauser Moos schadlos und gewann mit 3:1. Bedeutet für den SVL, der diese Saison den Aufstieg als Ziel ausgerufen hatte: Er tritt auch in der kommenden Spielzeit wieder in der Kreisliga an.

Selbiges könnte auch auf den TSV Haar zutreffen – was dort freilich ein Riesenerfolg wäre. Schließlich hat das Team des Trainerduos Dominik Mooser und David Deschamps bis vor der vergangenen Saison noch in der A-Klasse gespielt. Inzwischen jedoch sind die Haarer in der Kreisklasse 6 und haben die Saison dort nach einem 2:2-Remis am letzten Spieltag gegen die SpVgg Höhenkirchen auf dem zweiten Tabellenplatz beendet. Daher geht der TSV jetzt in die Aufstiegsrelegation gegen einen Kreisligisten. „Relegation ist wie die Sahne auf dem Kuchen“