Lohhof verliert Boden im Dreikampf um den Direktaufstieg

Doch wer nun gedacht hätte, die Eroberung des Platzes an der Sonne würde die Lohhofer beflügeln, den belehrt das Heimspiel gegen den SV Olympiadorf eines Besseren. „Wir waren sehr mutlos, und leider hat auch der letzte Siegeswille gefehlt“, kritisiert Spielertrainer Daniel Suck, der das Team zusammen mit Sebastian Reger betreut. Und so verliert der SVL am Ende mit 0:2 – „verdient“, wie der Coach unumwunden zugibt.

Durch die Niederlage muss Lohhof nicht nur die eben erst errungene Tabellenführung wieder an den TSV 54-DJK München abgeben. „Sondern jetzt haben wir auch Olympiadorf wieder Vollgas ins Titelrennen geholt“, bedauert Daniel Suck mit Blick auf den Dritten, der nur noch einen Punkt hinter seiner Elf liegt. Sechs Spiele vor Saisonende bahnt sich nun also ein Dreikampf an um den Direktaufstieg, den Relegationsplatz und den undankbaren dritten Rang.

So gibt der Unparteiische Mitte der ersten Hälfte zunächst Elfmeter für die Gäste, ehe er diesen nach Absprache mit seinem Assistenten wieder zurücknimmt. Der Grund: Zuvor ist die Kugel im Seitenaus gewesen, was der Linienrichter auch signalisiert hat. Doch während die Lohhofer das Spielen einstellen, lässt der Schiedsrichter weiterlaufen, worauf es zur Elfmeterszene kommt.

Abgesehen davon ist der erste Abschnitt jedoch ungefähr so ansehnlich wie ein vergessenes Pausenbrot, das Eltern am Ferienende in der Lunchbox ihres Kindes entdecken. Das ändert sich immerhin sporadisch im zweiten Durchgang, in dem sich Lohhof zunächst das Leben erschwert – durch eine Gelb-Rote Karte für Ante Kraljevic. Ausgerechnet in Unterzahl hat der SVL kurz darauf die bis dahin beste Chance, bei der Toptorjäger Luan da Costa Barros jedoch seinen Meister im Torwart findet.

Quasi im Gegenzug landet die Kugel dann im Lohhofer Netz. „Dabei hätte das Spiel auch in die andere Richtung kippen können“, hadert Daniel Suck. So jedoch muss sein dezimiertes Team fortan einem 0:1 hinterherlaufen, wodurch sich den Gästen aus München – sie holen sich in der 79. Minute ebenfalls eine Ampelkarte ab – zunehmend Platz für Konter bietet.

Einer davon führt kurz vor Ende zum 0:2 und damit zur Entscheidung in diesem Spitzenspiel. Dass in der 90. Minute in Maximilian Fuchs auch noch ein zweiter Lohhofer mit Gelb-Rot vom Feld muss, bleibt nur eine Randnotiz an diesem Tag zum Vergessen für den SVL. (ps)

SV Lohhof – SV Olympiadorf München 0:2 (0:0) SVL: M. Suck, Sabani (85. Hausic), Kraljevic, Guggenmos, Fuchs, Babic, Plavsic (52. Handra), da Costa Barros, Ismailoglu (52. D. Suck), Scheuerer, Sekiraqa (75. Stötzel). Gelb-Rot: Kraljevic (47.), Ritter (79.), Fuchs (90.). Schiedsrichter: Raphael Ott (TSV 1860 München). Zuschauer: 80.