Lohhof jagt den Spitzenreiter – Arnbach sendet Lebenszeichen

SV Olympiadorf fegt Dachau zweistellig vom Platz!
Das Fußballwochenende der Kreisliga 1 startete bereits am Freitag mit einem deutlichen Ausrufezeichen, als der SV Lohhof vor heimischer Kulisse gegen den SV Weichs einen souveränen Heimsieg einfuhr und damit den Druck auf die Tabellenspitze hochhielt. Am Samstag setzte sich die Torflut fort, allerdings in extrem gegensätzlichen Partien. Während der TSV Arnbach in einem engen Duell beim TSV Allach München drei lebenswichtige Punkte im Tabellenkeller entführte, erlebten die Zuschauer beim SV Olympiadorf München ein historisches Schützenfest. Die Hausherren ließen dem TSV 1865 Dachau II nicht den Hauch einer Chance und fertigten die Gäste zweistellig ab, womit sie ihren dritten Tabellenplatz festigten.
Wer behält im Endspurt die Nerven?
Der Sonntag stand dann im Zeichen knapper Entscheidungen und richtungsweisender Ergebnisse für die Tabelle. Der VfR Garching II schöpfte durch einen knappen Heimerfolg gegen den TSV Eintracht Karlsfeld II neue Hoffnung im Tabellenkeller. Parallel dazu untermauerte der Spitzenreiter FC Türk S. Garching seine Dominanz und siegte beim SV Sulzemoos, womit der Vorsprung auf den ersten Verfolger konstant bleibt. In Feldmoching entführte der SC Grüne Heide Ismaning durch einen knappen Sieg in der Fremde die Punkte, während der TSV Moosach-Hartmannshofen am späten Sonntagnachmittag beim FSV Harthof München einen wichtigen Auswärtserfolg feierte und damit den Anschluss an die Relegationsplätze hält.
Bleibt der FC Türk S. Garching unantastbar?
In der Tabelle führt der FC Türk S. Garching (60 Punkte) das Feld weiterhin ungeschlagen an. Bei nur noch drei ausstehenden Spielen (maximal 9 Punkte möglich) hat Garching den direkten Aufstiegsplatz fast sicher; lediglich der SV Lohhof (54 Punkte) könnte theoretisch noch vorbeiziehen, falls der Spitzenreiter alle Partien verliert. Dahinter kämpft der SV Olympiadorf (49 Punkte) um die Aufstiegsrelegation, spürt aber den FSV Harthof (46 Punkte) im Nacken.
Im Keller ist die Lage dramatisch: Der TSV Arnbach (11 Punkte) und der VfR Garching II (13 Punkte) belegen die direkten Abstiegsplätze. Selbst bei einer perfekten Ausbeute von 9 Punkten müssten sie auf Patzer des SV Weichs (22 Punkte) oder der SpVgg Feldmoching (21 Punkte) hoffen, um zumindest die Relegationsplätze (derzeit Platz 11 und 12) zu erreichen. Moosach-Hartmannshofen (17 Punkte) hat mit einem Spiel weniger noch die besten Karten, sich in die Relegation zu retten.
Sa., 02.05.2026, 12:00 Uhr
TSV Allach München – TSV Arnbach
Last-Minute-Sieg für das Schlusslicht
In einer dramatischen Begegnung sicherte sich der Tabellenletzte aus Arnbach drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zunächst brachte Michael Scheurer die Hausherren in Führung, doch Marc Reingruber besorgte nur wenig später den Ausgleich. Als alles nach einem Unentschieden aussah, traf Christoph Vogl in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Sieg für die Gäste. Trotz des Erfolgs bleibt der TSV Arnbach auf dem 14. Platz, verkürzt aber den Rückstand. Allach rutscht durch die Niederlage nicht ab und verweilt auf Rang sechs.
Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SV Olympiadorf München – TSV 1865 Dachau II
Historisches Debakel für Dachau
Der SV Olympiadorf München brannte ein regelrechtes Feuerwerk ab und ließ der Reserve aus Dachau nicht den Hauch einer Chance. Die Torfolge war schwindelerregend: Abdullah Alfa, Kristian Pretsi, Lazaros Pliatsikas, Ahmed Abdel Sattar und Moritz Kastner sorgten für eine 5:0-Pausenführung. In der zweiten Halbzeit schraubten Farid Tovi, erneut Lazaros Pliatsikas, nochmals Ahmed Abdel Sattar sowie Mert Yildiz das Ergebnis auf 9:0. In der Schlussphase machten ein Doppelpack von Benjamin Ouattara und ein Treffer von Philipp Kirner das Dutzend voll. Olympiadorf bleibt Tabellendritter, während Dachau II auf Platz acht verharrt.
FSV Harthof München – TSV Moosach-Hartmannshofen
Moosach dreht die Partie nach der Pause
Der FSV Harthof erwischte keinen guten Tag gegen effiziente Gäste. Zwar konnten Shayan Sagha und Güven Dhaouadi das Spiel nach der frühen Gästeführung durch Manuel Daumoser zwischenzeitlich drehen, doch Moosach kam stärker aus der Kabine. Erneut Manuel Daumoser, Nicolas Schwarz und schließlich Niels Schneider sorgten für klare Verhältnisse im zweiten Durchgang. Der FSV Harthof bleibt auf dem vierten Platz, während der TSV Moosach-Hartmannshofen auf Rang zwölf wichtige Punkte gegen den Abstieg sammelt.
SV Sulzemoos – FC Türk S. Garching
Spitzenreiter dreht nach frühem Rückstand auf
Der ungeschlagene Tabellenführer aus Garching wurde in Sulzemoos kalt erwischt, bewies aber Moral. Fabian Oberosler brachte die Gastgeber früh in Front, doch Thomas Schreiner glich postwendend aus. Sulzemoos ging durch Manuel Eisgruber erneut in Führung, bevor Kerem Tokdemir den erneuten Ausgleich markierte. Nach der Pause übernahmen die Gäste das Kommando: Kerem Arik und erneut Thomas Schreiner stellten die Weichen auf Sieg. Den Endstand besorgte Tarik Camdal in der 88. Minute durch einen souverän verwandelten Foulelfmeter. Türk S. Garching thront weiter einsam an der Spitze, Sulzemoos bleibt Fünfter.
VfR Garching II – TSV Eintracht Karlsfeld II
Eigentor entscheidet das Verfolgerduell im Keller
In einer hart umkämpften Partie auf Augenhöhe gab am Ende ein unglückliches Missgeschick den Ausschlag. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Franz Bayerl per Eigentor in der 59. Minute zugunsten der Garchinger Reserve. Weitere Torschützen sind vom Verein nicht hinterlegt worden. Der VfR Garching II bleibt trotz der drei Punkte auf dem 13. Rang, schöpft aber neue Hoffnung. Karlsfeld II muss die Heimreise ohne Punkte antreten und belegt weiterhin Platz neun.
Fr., 01.05.2026, 20:00 Uhr SV Lohhof – SV WeichsLohhof festigt Rang zwei mit Kantersieg
Der SV Lohhof gab sich vor heimischer Kulisse keine Blöße und dominierte die Partie über die gesamte Spielzeit. Den Torreigen eröffnete Paolo D´Avanzo
bereits in der zwölften Minute, gefolgt vom Treffer durch Luan da Costa Barros
zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Daniel Suck
auf 3:0, ehe Tarik Babic
und Philipp Scheuerer
das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Den Schlusspunkt setzte erneut Luan da Costa Barros
in der 89. Minute, der einen Foulelfmeter sicher zum Endstand verwandelte. Während der SV Lohhof den zweiten Tabellenplatz festigt, bleibt der SV Weichs auf Rang zehn hängen.
Vorschau auf den 24. Spieltag
Bereits am kommenden Freitag (08.05.) kommt es zum absoluten Gipfeltreffen, wenn der SV Lohhof den Tabellenführer FC Türk S. Garching empfängt – die letzte Chance, das Aufstiegsrennen noch einmal spannend zu machen. Am Samstag gastiert der TSV Allach bei Grüne Heide Ismaning. Der Sonntag bietet Hochspannung im Abstiegskampf: Arnbach muss gegen Weichs gewinnen, um die Minimalchance zu wahren, während Moosach in Garching und Feldmoching gegen Karlsfeld um jeden Grashalm kämpfen werden.
Wird am nächsten Wochenende bereits die Meisterschaft entschieden? Es bleibt hochdramatisch in der Kreisliga 1!