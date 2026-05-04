Lohhof jagt den Spitzenreiter – Arnbach sendet Lebenszeichen

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SV Olympiadorf fegt Dachau zweistellig vom Platz!

Das Fußballwochenende der Kreisliga 1 startete bereits am Freitag mit einem deutlichen Ausrufezeichen, als der SV Lohhof vor heimischer Kulisse gegen den SV Weichs einen souveränen Heimsieg einfuhr und damit den Druck auf die Tabellenspitze hochhielt. Am Samstag setzte sich die Torflut fort, allerdings in extrem gegensätzlichen Partien. Während der TSV Arnbach in einem engen Duell beim TSV Allach München drei lebenswichtige Punkte im Tabellenkeller entführte, erlebten die Zuschauer beim SV Olympiadorf München ein historisches Schützenfest. Die Hausherren ließen dem TSV 1865 Dachau II nicht den Hauch einer Chance und fertigten die Gäste zweistellig ab, womit sie ihren dritten Tabellenplatz festigten.

Wer behält im Endspurt die Nerven?

Der Sonntag stand dann im Zeichen knapper Entscheidungen und richtungsweisender Ergebnisse für die Tabelle. Der VfR Garching II schöpfte durch einen knappen Heimerfolg gegen den TSV Eintracht Karlsfeld II neue Hoffnung im Tabellenkeller. Parallel dazu untermauerte der Spitzenreiter FC Türk S. Garching seine Dominanz und siegte beim SV Sulzemoos, womit der Vorsprung auf den ersten Verfolger konstant bleibt. In Feldmoching entführte der SC Grüne Heide Ismaning durch einen knappen Sieg in der Fremde die Punkte, während der TSV Moosach-Hartmannshofen am späten Sonntagnachmittag beim FSV Harthof München einen wichtigen Auswärtserfolg feierte und damit den Anschluss an die Relegationsplätze hält.

Bleibt der FC Türk S. Garching unantastbar?

In der Tabelle führt der FC Türk S. Garching (60 Punkte) das Feld weiterhin ungeschlagen an. Bei nur noch drei ausstehenden Spielen (maximal 9 Punkte möglich) hat Garching den direkten Aufstiegsplatz fast sicher; lediglich der SV Lohhof (54 Punkte) könnte theoretisch noch vorbeiziehen, falls der Spitzenreiter alle Partien verliert. Dahinter kämpft der SV Olympiadorf (49 Punkte) um die Aufstiegsrelegation, spürt aber den FSV Harthof (46 Punkte) im Nacken.

Im Keller ist die Lage dramatisch: Der TSV Arnbach (11 Punkte) und der VfR Garching II (13 Punkte) belegen die direkten Abstiegsplätze. Selbst bei einer perfekten Ausbeute von 9 Punkten müssten sie auf Patzer des SV Weichs (22 Punkte) oder der SpVgg Feldmoching (21 Punkte) hoffen, um zumindest die Relegationsplätze (derzeit Platz 11 und 12) zu erreichen. Moosach-Hartmannshofen (17 Punkte) hat mit einem Spiel weniger noch die besten Karten, sich in die Relegation zu retten.