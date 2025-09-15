Lohfelden lässt Heimsieg liegen – Espenau weiterhin sieglos

Reinhardshagen ging früh durch André Paar (17.) und Lukas Salomon (19.) in Führung, Baunatal gelang erst in der 75. Minute der Anschluss durch Hendrik Bestmann. Eine Gelb-Rote Karte für Baunatal belastete die Hausherren zusätzlich. Die SGR verbessert sich auf Rang fünf mit 19 Punkten, Baunatal bleibt Sechster mit 15 Zählern. Trotz knapper Führung bewahrte Reinhardshagen die Ruhe und setzte auf schnelles Konterspiel.

Maximilian Gröschner entschied das Derby spät in der 86. Minute für die Gäste, nachdem Espenau mehrere Chancen hatte, das Spiel offen zu halten. Der Tuspo bleibt Vierter mit 19 Punkten, Espenau steht weiter Schlusslicht mit nur einem Punkt. Die Gastgeber wehrten sich insbesondere im ersten Durchgang, doch nach der Führung fehlte die Kraft zum Ausgleich. Der Sieg war hochverdient, da Grebenstein die größeren Spielanteile hatte.