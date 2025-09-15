Lohfelden lässt Heimsieg liegen – Espenau weiterhin sieglos

Die Gruppenliga Kassel 2 lieferte am Wochenende erneut ein abwechslungsreiches Bild: Während Spitzenreiter TSG Sandershausen und TuSpo 1912 Rengershausen ihre Positionen festigten, blieben Schlusslicht SV Espenau und Außenseiter TSV Holzhausen/Reinhardswald auf der Suche nach wichtigen Punkten. Überraschungen blieben nicht aus, enge Duelle wie SV Kaufungen 07 gegen SG Hombressen/Udenhausen oder FSC 1924 Lohfelden gegen TSG Wilhelmshöhe wurden häufig erst in den Schlussminuten entschieden, und einige Teams profitierten von individuellen Fehlern der Gegner.
Kein Sieger im Flutlichtduell
Michel Hecker brachte die Gäste früh in Führung (16.), ehe Maurice Müller sechs Minuten später unglücklich ein Eigentor zum Ausgleich markierte. Beide Teams hatten in der zweiten Halbzeit noch Chancen, konnten den Siegtreffer jedoch nicht setzen. SV Kaufungen bleibt Achter mit 13 Punkten, Hombressen/Udenhausen klettert auf auf Rang 13 mit 5 Punkten. Das Remis spiegelt ein ausgeglichenes Spiel wider, in dem vor allem die Defensive beider Teams überzeugte.
Später Nackenschlag
Die Begegnung blieb lange torlos, ehe ein Eigentor von Spielertrainer Marcel Eichler (85.) die Gäste in Führung brachte. In der Nachspielzeit erhöhte Niklas Kudzma auf 2:0, womit Sandershausen die Partie endgültig entschied. Die TSG führt die Tabelle nun mit 23 Punkten aus neun Spielen an, Holzhausen bleibt Vorletzter der Abstiegszone mit drei Zählern. Holzhausen zeigte trotz der Niederlage Kampfgeist, konnte die Favoriten aber nicht gefährden.
Angstgegner SGR?
Reinhardshagen ging früh durch André Paar (17.) und Lukas Salomon (19.) in Führung, Baunatal gelang erst in der 75. Minute der Anschluss durch Hendrik Bestmann. Eine Gelb-Rote Karte für Baunatal belastete die Hausherren zusätzlich. Die SGR verbessert sich auf Rang fünf mit 19 Punkten, Baunatal bleibt Sechster mit 15 Zählern. Trotz knapper Führung bewahrte Reinhardshagen die Ruhe und setzte auf schnelles Konterspiel.
TuSpo tut sich schwer
Maximilian Gröschner entschied das Derby spät in der 86. Minute für die Gäste, nachdem Espenau mehrere Chancen hatte, das Spiel offen zu halten. Der Tuspo bleibt Vierter mit 19 Punkten, Espenau steht weiter Schlusslicht mit nur einem Punkt. Die Gastgeber wehrten sich insbesondere im ersten Durchgang, doch nach der Führung fehlte die Kraft zum Ausgleich. Der Sieg war hochverdient, da Grebenstein die größeren Spielanteile hatte.
Derby geht an Rengershausen
Emin Dag brachte Rengershausen früh in Führung (7.), ehe Maximilian Kraushaar für Hertingshausen ausglich (14.). Luca Trump (39.) und Dag erneut (67.) sorgten für die Entscheidung. Rengershausen bleibt Zweiter mit 21 Punkten, Hertingshausen fällt auf Rang zehn mit zehn Zählern. Die Partie war geprägt von vermeidbaren Fehlern der Gastgeber, die die Gäste konsequent ausnutzten.
Wanfried enttäuscht
Niklas Walter brachte Wanfried früh in Führung (5.), doch Lukas Haack drehte die Partie mit Treffern in der 16. und 33. Minute. Dylan Demirsoy erhöhte nach der Pause auf 3:1 (59.), Dominic Just sah Gelb-Rot (62.). Rothwesten verbessert sich auf Rang neun mit zwölf Punkten, Wanfried bleibt Zwölfter mit sieben Zählern. Wanfried zeigte ein schwaches Spiel, während Rothwesten effizient und geduldig agierte.
Lohfelden patzt
Taha Gül brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (44.), Lukas Lampert glich für Wilhelmshöhe aus (78.), bevor Sabri Boussida kurz darauf den Siegtreffer erzielte (83.). Lohfelden bleibt Dritter mit 20 Punkten, Wilhelmshöhe feiert den ersten Saisonsieg und klettert auf Rang 14 mit fünf Punkten. Die TSG drehte die Partie in einer intensiven Schlussphase, nachdem sie lange unterlegen war.