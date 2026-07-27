Lohfelden II siegt im Elfmeterschießen

Im Achtelfinale des Reserve-Kreispokals traf der TSV Wolfsanger II auf den FSC Lohfelden II. Wolfsanger geht als etablierter Kreisoberligist in die Saison, während Lohfelden als Aufsteiger erstmals in der Kreisoberliga antritt. Beide Mannschaften befinden sich nach zahlreichen Neuzugängen und mit neuen Trainern noch in der Findungsphase.

Die Zuschauer bekamen über 90 Minuten ein ausgeglichenes Spiel zu sehen. Beide Teams standen defensiv sicher und ließen nur wenige Torchancen zu. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim torlosen 0:0, sodass die Entscheidung direkt im Elfmeterschießen fallen musste.