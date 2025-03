Lohberg und Langwedel-Völkersen klettern; Fischerhude setzt sich ab

Langwedel-Völkersen konnte in Bierden die ersten Auswärtspunkte einfahren. Derweil war es für Bierden die vierte Niederlage in Serie. Früh in der 20. Minute erzielte Ole Richter das 0:1. Das zweite Tor ließ lange auf sich warten, doch dann war es ein Doppelschlag, der Bierden das Genick brach. In der 74. Minute war es wieder Richter, fünf Minuten später traf dann Justin-Leon Knop zum 0:3. Durch den Sieg kletterte der FSV auf Platz fünf hoch.