Lohberg und Dörverden mit klaren Siegen, RW Achim siegt im Derby

– Foto: Timo Babic

Das Wochenende der Kreisliga Verden bot einiges an Toren und vor allem die Aufstiegskandidaten waren in Torlaune. Das Achimer Derby ging an Rot-Weiß. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende in der Übersicht..

Auch zwischen dem TSV Thedinghausen und der FSV Langwedel-Völkersen gab es keinen Sieger. Christoph Stötzel brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Luca-Fabio Bormann per Foulelfmeter für den Ausgleich der Gastgeber. Die Gäste punkteten erstmals nach drei Niederlagen in Serie.

Der 1. FC Rot-Weiß Achim setzte sich in einem torreichen Derby mit 4:3 gegen den TSV Achim durch. Beide Mannschaften lieferten sich ein offensives Spiel mit insgesamt sieben Treffern, in dem sich Rot-Weiß am Ende knapp durchsetzen konnte. Während die Hausherren den dritten Sieg in Serie holten, verlor TSV Achim erstmals nach drei Siegen ein Serie.

Der TSV Etelsen II und der TSV Brunsbrock trennten sich mit 1:1. Lange sah es nach einem Auswärtssieg für Brunsbrock aus, nachdem Andre Oestmann die Gäste in der 75. Minute in Führung gebracht hatte. Kurz vor Schluss gelang Fabian Schmidt jedoch noch der späte Ausgleich für Etelsen II. Brunsbrock bleibt im vierten Spiel in Serie ohne Dreier.

Der TSV Dauelsen feierte einen klaren 6:0-Heimsieg gegen TB Uphusen II. Julian Gürlich und Tim Schäfer sorgten früh für eine komfortable Führung, ehe Schäfer mit insgesamt vier Treffern zum überragenden Mann der Partie wurde. Rouven Post steuerte zwischenzeitlich ebenfalls noch einen Treffer zum deutlichen Erfolg bei. Uphusen II verlor das fünfte Spiel in Serie.

Der TSV Dörverden überrollte den FC Union Verden mit 8:1. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Maik Bersch sorgte ein verwandelter Foulelfmeter von Kmail Zaid-Nasser kurz vor der Pause für die erneute Führung. Nach dem Seitenwechsel brach Union komplett ein. Vor allem Bastian Deke glänzte mit einem Dreierpack, während auch Finn Austermann doppelt traf. Eine Meisterwürdige Vorstellung.