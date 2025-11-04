Lohberg trotzt Dörverden ein Remis ab, Zwei Mal 7:3!

RW Achim verteidigte mit einem knappen Sieg Platz zwei. Schon früh brachte Faruk Senci (4., Foulelfmeter) die Gäste in Führung. Marcel Siegler (18.) glich aus, doch Behcet Kaldirici (24., 81.) schnürte einen Doppelpack für Achim. Der späte Anschlusstreffer durch Jan-Dirk Oelfke (90.) kam für den TSV Thedinghausen zu spät. Thedinghausen ist nun seit sechs Spielen ohne Dreier.

Auch in Langwedel fielen zahlreiche Tore. Der FSV legte einen Blitzstart hin: Thorben Wendt (14.) und Jari Egbers (18.) trafen früh. Nach dem Anschluss durch Sönke Peno (23.) blieb es spannend, ehe Joker Ole Richter (80.) das 3:1 markierte. Zwar brachte ein Elfmeter von Luke Wagner (85.) den TSV Bierden noch einmal heran, doch erneut Thorben Wendt (90.) machte in der Schlussminute alles klar. Vor der Partie waren die Teams punktgleich, nun rückte der FSV von den Abstiegsplätzen davon. Bierden bleibt in der Ferne punktlos.