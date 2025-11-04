Lohberg trotzt Dörverden ein Remis ab, Zwei Mal 7:3!

Die zwölfte Spielrunde der Kreisliga Verden stand an und die war geprägt von massig Toren. Alleine zwei Mal endete eine Partie mit 7:3. Beachtlich war auch das Ergebnis zwischen Lohberg und Dörverden, denn die Grün-Weißen verloren zum ersten Mal in der laufenden Saison Punkte.
RW Achim verteidigte mit einem knappen Sieg Platz zwei. Schon früh brachte Faruk Senci (4., Foulelfmeter) die Gäste in Führung. Marcel Siegler (18.) glich aus, doch Behcet Kaldirici (24., 81.) schnürte einen Doppelpack für Achim. Der späte Anschlusstreffer durch Jan-Dirk Oelfke (90.) kam für den TSV Thedinghausen zu spät. Thedinghausen ist nun seit sechs Spielen ohne Dreier.
Auch in Langwedel fielen zahlreiche Tore. Der FSV legte einen Blitzstart hin: Thorben Wendt (14.) und Jari Egbers (18.) trafen früh. Nach dem Anschluss durch Sönke Peno (23.) blieb es spannend, ehe Joker Ole Richter (80.) das 3:1 markierte. Zwar brachte ein Elfmeter von Luke Wagner (85.) den TSV Bierden noch einmal heran, doch erneut Thorben Wendt (90.) machte in der Schlussminute alles klar. Vor der Partie waren die Teams punktgleich, nun rückte der FSV von den Abstiegsplätzen davon. Bierden bleibt in der Ferne punktlos.
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Oyten. Der TV Oyten II überrollte den TSV Uesen im Aufsteigerduell in der ersten Halbzeit förmlich und führte bereits mit 5:0. Fynn-Jerrik Lühmann (18.), Hannes Jäger (26., 75.), Elvedin Bibic (34.), Christian Czotscher (43.) und Daniel Wiechert (44.) sorgten für klare Verhältnisse.
In der zweiten Hälfte trafen für Oyten noch Martin Janot (64.), während Uesens Mubarak Eedo Badir Badir (60., 89.)und Marco Bretschneider (76.) Ergebniskosmetik betrieben.
Ein wildes Spiel mit wechselnden Phasen sahen die Zuschauer in Lohberg. Rene Magalowski (20., 30.) sorgte für eine 2:0-Führung der Gastgeber, ehe Bastian Deke (38.) verkürzte. Nach dem 3:1 durch Felix Hellwinkel (69.) drehte Deke noch einmal auf und komplettierte mit Treffern in der 84. und 90. Minute seinen Hattrick zum 3:3-Endstand. Dörverden verliert damit am elften Spieltag erstmals Punkte, grüßt aber weiterhin von der Eins.
Torreich und deutlich verlief die Partie in Achim: Die Gäste aus Etelsen zeigten sich eiskalt vor dem Tor. Mirko Haase (24., 44., 51.) erzielte einen Dreierpack, zudem trafen Mirko Radtke (29., Foulelfmeter), Jonathan Mühlmeister (47.)und Nico Hullmann (68., 83.).
Für Achim konnten lediglich Rocat Undav (26., 88.) und Kouassi Wilfried Yao (72.) verkürzen – am Ende ein verdienter Auswärtssieg für Etelsen II.