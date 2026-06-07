Lohberg spielt Relegation! Tore satt am letzten Spieltag

– Foto: Steffi Rathje

In der Kreisliga Verden fielen am Wochenende zahlreiche Tore am letzten Spieltag. Besonders torreich ging es in Achim und Dörverden zu, während Etelsen II auswärts früh für klare Verhältnisse sorgte. Lohberg sicherte sich den Relegationsplatz. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

Der TSV Bierden gewann nach einer starken Schlussphase mit 5:2 beim TSV Uesen. Hendrik Schwarmann und Tobias Mühlenstedt hatten Uesen zweimal in Führung gebracht. Malin Song Rjong Drescher und Sönke Peno glichen jeweils aus, ehe Jannik Paul Sobczak, Ole Laabs und erneut Sönke Peno den Auswärtssieg perfekt machten. Bierden gewann nun vier der vergangenen fünf Partien.

Nach frühem 0:2-Rückstand drehte Dörverden die Partie eindrucksvoll und gewann am Ende klar mit 7:3. Nils Deke erzielte drei Treffer für die Gastgeber, Benedikt Hansemann traf doppelt. Außerdem waren Hauke Kruse und Michael Treppe erfolgreich. Für Langwedel-Völkersen trafen Ole Richter, Christoph Stötzel und Thorben Wendt. Dörverden verabschiedet sich nun aus der Kreisliga Richtung Bezirksliga.

TB Uphusen II setzte sich mit 2:1 gegen den TV Oyten II durch. Matthias Friesen erzielte beide Treffer für die Gastgeber. Daniel Wiechert gelang im zweiten Durchgang nur noch der Anschlusstreffer für Oyten. Uphusen sprang somit noch auf Platz elf.

Der TSV Lohberg gewann auswärts mit 3:1 in Brunsbrock. Max Brümmer und Lennart-Louis Grose sorgten für die Führung, Moritz Ackermann erhöhte später auf 3:0. Hauke Wischmann traf kurz darauf zum Ehrentreffer für Brunsbrock. Lohberg darf also in der Relegation spielen.

Ein wahres Torspektakel lieferten sich der TSV Achim und Union Verden. Rocat Undav war mit sechs Treffern der überragende Mann des Spiels. Said-Massiudin Zewari und Serhat Yüksel trafen ebenfalls für Achim. Für Union Verden waren Tariq-Aslam Dar doppelt sowie Maik Bersch dreifach erfolgreich.

Rot-Weiß Achim gewann mit 4:2 gegen den TSV Dauelsen. Nach der frühen Führung durch Tim Schäfer drehte Kevin Asparuhov die Partie mit einem Doppelpack. Steen Bösche erzielte später den Ausgleich für Dauelsen, doch Anil Morkan und Andi Domi entschieden das Spiel zugunsten der Gastgeber. Die Hausherren verpassten knapp die Aufstiegsrelegation.