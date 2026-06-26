Lohberg rüstet auf: Transferviererpack für den TSV Verstärkungen für den Kreisligisten von NK · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

Der TSV Lohberg treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat gleich mehrere Neuzugänge vorgestellt. Mit Nymer Jaber, Leon Stubbemann, Salam Daqqo Ali und Deen Cosic verstärken vier Spieler den Verein.

Mit Nymer Jaber wechselt ein Defensivspieler aus der U19-Landesliga des TSV Brunsbrock nach Lohberg. Trainer Ricardo Seidel zeigt sich von den Qualitäten des Nachwuchsspielers überzeugt: „Nymer bringt für sein Alter schon unglaublich viele Stärken mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat und seine Entwicklung im Herrenbereich beim TSV Lohberg fortsetzen möchte. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend weiterentwickeln wird.“ Auch Leon Stubbemann schließt sich dem TSV Lohberg an. Der ehemalige Jugendspieler des FC Verden 04 spielte anschließend beim TSV Brunsbrock bis in die U19-Landesliga. Nach einer kurzen Fußballpause entschied er sich für den Wechsel nach Lohberg. Seidel lobt den Neuzugang: „Leon bringt enorme Leidenschaft, eine starke Mentalität und den unbedingten Willen mit, erfolgreich zu sein. Schon in den ersten Einheiten hat er gezeigt, was er dieser Mannschaft geben kann. Ich bin total stolz, dass auch Leon sich für den gemeinsamen Weg mit uns entschieden hat.“

Mit Salam Daqqo Ali kommt zudem ein weiterer ambitionierter Spieler zum TSV Lohberg. Er sucht eine neue sportliche Herausforderung und möchte sich in einem leistungsorientierten Umfeld weiterentwickeln. Seidel beschreibt ihn als „körperlich fit, sehr laufstark und hoch motiviert“. Besonders dessen Bereitschaft, Neues zu lernen und sich weiterzuentwickeln, hebt der Trainer hervor. Mit seinen Qualitäten werde Salam „den Konkurrenzkampf im offensiven Mittelfeld noch einmal deutlich beleben“. Außerdem verstärkt Deen Cosic den TSV Lohberg. Nachdem sich erste Gespräche bereits Ende des vergangenen Jahres ergeben hatten und Cosic sich zunächst für den TV Oyten entschied, konnte der Wechsel nun realisiert werden. Trainer Ricardo Seidel freut sich über die Verpflichtung: „Mit Deen konnten wir einen jungen, sehr hoch veranlagten, sehr motivierten und charakterlich perfekten Spieler von unserem Weg überzeugen und verpflichten. Ein Spieler, der offensiv sehr vielfältig einsetzbar und mit einer klaren Vorstellung von erfolgreichem Fußball ausgestattet ist.“ Der Coach ergänzt: „Mit dieser Verpflichtung haben wir ein klares Zeichen gesetzt, wo unser Weg hinführen soll: Junge und hochveranlagte Spieler in einen schon sehr guten Kader integrieren, weiterentwickeln und damit die gesamte Mannschaft und den Verein auf ein neues Level bringen.“