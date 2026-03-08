Lohberg gewinnt Spitzenspiel, Uphusen II fährt Big-Points ein

– Foto: Sven Rohde

Vier weitere Spiele der Kreisliga Verden standen auf dem Programm und im Kampf um den Relegationsplatz zwei konnte der TSV Lohberg einen entscheidenden Schritt machen. Im Keller belohnte sich Uphusen II und setzte sich von der Konkurrenz ab. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

In einer engen Begegnung setzte sich der TSV Brunsbrock knapp mit 1:0 beim FSV Langwedel-Völkersen durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Christoph Clasen kurz vor der Pause in der 45. Minute. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff, sodass Brunsbrock nun sieben Punkte Abstand auf die Hausherren hat.

n einer torreichen Partie setzte sich der TSV Lohberg auswärts mit 3:2 beim TSV Etelsen II durch. Die Gäste gingen früh durch Cederic Rosebrock-Heemsoth (12.) in Führung, ehe Finn Luttermann (19.) für Etelsen ausglich. Doch Lohberg antwortete schnell: Artur Pfannenstil stellte in der 25. Minute die erneute Führung her. In der zweiten Halbzeit baute Christoph Gerdes den Vorsprung auf 3:1 aus (72.). Etelsen kam durch Dennis Witt (76.) noch einmal heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. Nach vier Siegen in Serie war es die erste Niederlage für die Schlossparkkicker. Lohberg hingegen rückte bis auf einen Punkt heran und hat drei Spiele in der Hinterhand.

Der TB Uphusen II feierte einen 3:1-Heimsieg gegen den TSV Dauelsen. Matthias Friesen brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Jinhoon Lee auf 2:0. Tim Schäfer verkürzte für Dauelsen in der 34. Minute, doch Uphusen stellte in der zweiten Hälfte den alten Abstand wieder her: Abdul Halim Inusah traf in der 62. Minute zum 3:1-Endstand. Durch den zweiten Sieg machte man einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.