Lohberg feiert Schützenfest, Dauelsen gewinnt Aufsteigerduell

In der Kreisliga Verden bleiben RW Achim und der TSV Dörverden weiter obenauf. Beide Teams sind weiterhin unbesiegt an der Spitze. Auch der TSV Dauelsen bleibt oben dran und setzte sich im Aufsteigerduell durch. Im Keller läuft es für Union Verden weiterhin miserabel und der Aufsteiger hält die rote Laterne mit Abstand.
TB Uphusen II setzte sich nach einer torlosen ersten Halbzeit klar mit 4:1 gegen den TSV Thedinghausen durch. Barakat Ibrahim (51.) eröffnete den Torreigen, ehe Faruk Celik (56.) und Gökmen Durmus mit einem Doppelpack (64./70.) schnell für klare Verhältnisse sorgten. Der Ehrentreffer von Andre Finke (90.) kam für die Gäste zu spät. Thedinghausen zog punktgleich mit Uphusen II und aufgrund des besseren Torverhältnisses am Turnerbund vorbei.
Ein knappes 3:2 feierte der 1. FC Rot-Weiß Achim gegen den TSV Bierden. Nach einem Foulelfmeter von Anil Morkan (50.) und einem Tor von Kevin Asparuhov (55.) führten die Gastgeber schnell mit 2:0. Bierden kam jedoch zurück: Lukas Daust verkürzte (70.), ehe Faruk Senci (83.) wieder erhöhte. Der Anschlusstreffer von Sönke Peno (90.) reichte Bierden nicht mehr. Auch Achim bleibt ungeschlagen und stellt die best Offensive der Liga.
Der Aufsteiger TSV Uesen legte gegen den TSV Achim früh durch Mubarak Eedo Badir Badir (7.) vor, doch die Gäste schlugen noch vor der Pause zurück. Erdal Yüksel (25.), Rocat Undav (34.) und Kouassi Wilfried Yao (39.) drehten das Spiel und machten den 3:1-Auswärtssieg perfekt. Vor der Partie waren beide Teams punktgleich. So sprang Achim auf Platz sechs.
Im Duell zwischen dem TSV Dörverden und dem TSV Brunsbrock entschieden die Gastgeber die Partie mit einem späten Tor. Steffen Bockelmann brachte Brunsbrock per Elfmeter in Führung (21.), doch Kmail Zaid-Nasser glich ebenfalls vom Punkt aus (45.). Kurz vor Schluss traf Bastian Deke (85.) zum 2:1-Endstand. Tabellenführung weiter ausgebaut.
Ein wahres Schützenfest feierte der TSV Lohberg beim Aufsteiger FC Union Verden. Mit 9:0 gewannen die Gäste und präsentierten sich eiskalt vor dem Tor. Jan-Malte Gerdes (14.), Janik Von-Hollen (15.) und Artur Pfannenstil (35./48.) stellten früh die Weichen. In der zweiten Hälfte trafen Felix Hellwinkel (69./75./75.), Max Brümmer (83.) und Niclas Tiedemann (87.) zum Kantersieg.
Der TSV Dauelsen setzte sich mit 4:1 gegen den TV Oyten II im Aufsteigerduell durch. Maico Hashagen brachte die Hausherren früh in Front (11.), Tim Schäfer erhöhte nach der Pause (52.). Zwar verkürzte Murat Avanas (81.), doch Lukas Meinke (88.) und erneut Schäfer (90.) machten alles klar.
Turbulent lief das Aufeinandertreffen zwischen dem TSV Etelsen II und dem FSV Langwedel-Völkersen. Es gab Chancen auf beiden Seiten und dementsprechend auch viele Tore. 3:3 endete die Partie. Beide Teams bleiben punktgleich Tabellennachbarn im unteren Drittel der Kreisliga.