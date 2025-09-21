Lohberg feiert Schützenfest, Dauelsen gewinnt Aufsteigerduell

In der Kreisliga Verden bleiben RW Achim und der TSV Dörverden weiter obenauf. Beide Teams sind weiterhin unbesiegt an der Spitze. Auch der TSV Dauelsen bleibt oben dran und setzte sich im Aufsteigerduell durch. Im Keller läuft es für Union Verden weiterhin miserabel und der Aufsteiger hält die rote Laterne mit Abstand.