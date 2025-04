Lohberg-Coup stößt Bezirksliga-Tor für Furth weit auf

Zwei Spieltage vor Toresschluss hält der FC Furth im Wald in der Kreisliga Ost alle Trümpfe in der Hand. Während die bisher punktgleiche SG Schloßberg eine überraschende 2:3-Auswärtsniederlage bei Kellerkind SG Lohberg/Lam II bezog, erledigten die Drachenstädter ihre Hausaufgaben. Und zwar mit einem knappen 3:2-Heimsieg gegen die SG Zandt/Vilzing II. Damit hat Furth an der Tabellenspitze nun drei Punkte Vorsprung. Im Top-Spiel behauptete sich die SG Chambtal mit 2:0 gegen den FC Ränkam und ist neuer Zweiter.



Der FC Furth im Wald konnte sich am Samstag vor 75 Zuschauern knapp gegen die SG Zandt/Vilzing II durchsetzen und bleibt somit an der Spitze der Tabelle. Nach 32 Minuten gingen die Hausherren durch Jonas Stoiber in Führung, David Augustin baute diese in der 49. Minute weiter aus, dann nutzen auch die Gäste eine Chance. Leo Schönberger verkürzte in der 57. Minute, doch Florian Förster erhöhte in der 66. Minute zum 3:1. Erneut einen Treffer landete Leo Schönberger für die Gäste in der 76. Minute, doch weitere Abschlüsse waren in der Partie nicht drin. Schiedsrichter: Lucio Lobinger, Jakob Baier, Leonhard Hammerer







Beim SV Obertrübenbach musste die 200 Schaulustigen den Dreier an die Gäste vom FC Untertraubenbach gehen sehen. Damit steht der FCU kurz vorm Klassenerhalt. Die 24. Minute brachte dank Sebastian Kurz das 0:1 hervor, in er 67. Minute besiegelte Julian Piendl die Maximalausbeute zugunsten des FC. Für die Hausherren gab es in der 82. Minute noch eine Zehn-Minuten-Auszeit für Ulrich Kerscher und die Nachspielzeit brachte noch eine Ampelkarte für Petr Steinberger (90.+3.) mit sich. Schiedsrichter: Alois Bösl, Robert Frank, Jonas Wagner







Die SG Lohberg/Lam II konnte sich überraschend den fünften Sieg der Saison vor 150 Fans einholen. Zu Gast war Top-Team SG Schloßberg, das durch Samuel Burgfeld in der siebten Minute in Front ging. Christoph Dendorfer baute die Führung in der 43. Minute aus, doch ein Elfmeter, ausgeführt von Simon Aschenbrenner (62.) vekürzte und Michael Hutter gelang kurz darauf (64.) der Ausgleichstreffer. Den Siegestreffer der Partie landete Jonas Ganserer in der 82. Minute. Schiedsrichter: Dieter Dendorfer, Marion Stürminger, Sebastian Vogl







Die SG Michelsdorf/Cham II sicherte sich am Sonntag den Dreier bei der SG Pemfling/Katzbach vor 80 Schaulustigen. Bereits in der zehnten Minute netzte Matthias Eisenreich für die Gäste ein und Pascal Plura besiegelte in der 37. Minute mit der zweiten Bude den Dreier am 24. Spieltag. Schiedsrichter: Jürgen Schmirler, Willi Greber, Max Ebneth







Bei der SG Chambtal durften die 250 Zuschauer den Dreier daheim miterleben. Zu Gast war der FC Ränkam, der nicht erfolgreich zum Abschluss kam. Daniel Engl legte in der 23. Minute das 1:0 vor und Maximilian Roider legte in der 38. Minute noch einen Treffer drauf. Schiedsrichter: Maik Kreye, Hubert Born, Hannah Born







Die SG Waldmünchen/Geigant setzte sich ebenfalls auf heimischem Terrain durch. 300 Derby-Fans durften die Maximalausbeute zugunsten der Hausherren mitverfolgen, zu Gast war die SG Schönthal-Premeischl. In der 22. Minute schob Franz-Xaver Weinzierl die erste Bude ein, ein Elfmeter, ausgeführt von Johannes Schall, in der 29. Minute erhöhte auf 2:0, doch auch Elias Wolf konnte noch in der ersten Halbzeit (35.) zugunsten der Gastgeber einnetzen. Kurz vor der Pause erzielte Thomas Ruhland das 3:1 (45.). Ab der 89. Minute hieß es Unterzahl für die Gäste, Martin Schönberger sah die Ampelkarte. Schiedsrichter: Marco Daucher, Luca Daucher, Leon Daucher







Einen weiteren Heimsieg durften die 120 Zuschauer bei der SpVgg Eschlkam miterleben. Zu Gast war die SG Mitterdorf/Neubäu. Bereits in der siebten Minute erzielte Michael Schamberger das 1:0, das zweite Tor fiel in der 52. Minute für die Gastgeber. Michael Stubenrauch konnte in der 78. Minute für die SG eine Kugel im Netz versenkten, doch in der 79. Minute erhöhten die Hausherren erneut und besiegelten somit den Heimdreier. Schiedsrichter: Tobias Buchfink, Erich Krumbholz, Tim Sulik