Jubel in Lohausen. – Foto: SSVg Velbert 02

Lohausenerinnen schreiben ein Fußball-Märchen in der U17 Lohausener SV: Denn die Mannschaft von Lars Rambow schaffte in nur einer Spielzeit das, woran die meisten Teams jahrelang vergeblich arbeiten Verlinkte Inhalte B-Juniorinnen-LK2 Quali U17-NRL Lohausen Lars Rambow

In wenigen Tagen verabschieden sich auch die U17-Fußballerinnen des Lohausener SV (LSV) in die wohlverdiente Sommerpause. Doch ob diese ausreicht, um das in den vergangenen Monaten gemeinsam Erlebte zu verarbeiten, ist fraglich. Denn die Mannschaft von Lars Rambow schaffte in nur einer Spielzeit das, woran die meisten Teams jahrelang vergeblich arbeiten: Sie stieg innerhalb von einem Jahr gleich zweimal auf.

Mit dem Gewinn der Kreisliga-Meisterschaft im Dezember des vergangenen Jahres sicherte sich der LSV einen Startplatz in der Leistungsklasse. Und auch dort wusste die Rambow-Elf im ersten Halbjahr 2025 gleich zu überzeugen. Mit sechs Siegen aus zehn Partien holte sich der Nachwuchs vom Neusser Weg die Vizemeisterschaft hinter dem TSV Solingen und zugleich ein Ticket für die Qualifikation zur Niederrheinliga. „Das war schon phänomenal, wenn man bedenkt, dass es unser erstes Jahr in der U17 war“, sagt der Trainer staunend.

Eine tolle Leistung Doch seine Spielerinnen setzten in der Qualifikation noch einen drauf. Nach einem 1:0-Auftaktsieg über GW Lankern empfing Lohausen am vergangenen Sonntag erneut die „ewigen Rivalinnen“ vom TSV Solingen. Gegen diese hatten sie in der Liga noch Hin- und Rückspiel verloren. Doch im Alles-oder-Nichts-Spiel um den Aufstieg drehte der LSV den Spieß um. Ausgerechnet Nele Rambow, die Tochter des Trainers, verwandelte einen Freistoß zum 1:0-Endstand. Damit war das Lohauser Fußballmärchen vollendet! Dass der Lohausener SV mit seinen B-Juniorinnen in der Saison 2025/26 in der Niederrheinliga neben Tusa 06 die Düsseldorfer Farben vertreten wird, davon hatte vor Kurzem noch niemand im Vereinsumfeld zu träumen gewagt. Schließlich spielt der Kern der Mannschaft erst seit drei Jahren zusammen. „Wir haben damals in Lohausen einen Aufruf gestartet und waren vom Echo selbst überrascht. Auf einmal standen da 28 Mädels auf dem Platz“, erinnert sich Rambow an die Anfänge.