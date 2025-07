Lohausener SV muss sich derzeit noch in Geduld üben

Nikos Tsakiris tat es leid, was er dem TVD Velbert unter der Woche übermitteln musste. Aber dem Trainer des Lohausener SV blieb keine andere Wahl, als das für das kommende Wochenende geplante Testspiel gegen den Absteiger aus der Oberliga abzusagen. „Ich mag so etwas gar nicht. Aber wir haben derzeit aufgrund von Urlaub zu wenig Spieler“, begründete der Grieche die Maßnahme.

Abgesehen davon zeigt sich Tsakiris mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zufrieden. „Die Jungs, die da sind, sind total motiviert. Die Arbeit auf dem Platz macht Spaß“, betont der Übungsleiter. Läuft alles nach Plan, dann wird sich der Trainingsplatz am Neusser Weg aber auch schon bald wieder füllen. So steht die Rückkehr der Urlauber um Tobias Mombartz und Jona Simon bevor. Auch Lennart Auer erwartet Tsakiris bald zurück.

Schon in den bisherigen Partien gegen Viktoria Buchholz (2:4), Rheinland Hamborn (3:4) und der SSVg Heiligenhaus (9:0) stand dem Coach häufig nur eine Rumpfmannschaft zur Verfügung. Eine Verteilung der Belastung, wie sie gerade zu Beginn einer Vorbereitungszeit wichtig wäre, war so nicht möglich. Die Absage des Testspiels ist daher mit Blick auf die Gesundheit der eigenen Spieler nur vernünftig, auch wenn sie aufseiten des Gegners vielleicht kein Freudestrahlen erzeugte.

Geduld ist übrigens auch bei einem anderen Kicker gefragt, der eigentlich als Soforthilfe eingeplant war. Beim SC Weitmar zählte Louis Haarmann in den vergangenen Jahren zu den auffallenden Offensivspielern. So einer wollte Haarmann nun auch in Lohausen werden, doch daraus wird erstmal nichts. „Er hat sein berufliches Pensum leider etwas unterschätzt und kann daher derzeit nicht trainieren. Ich denke, er wird uns erst in vier Monaten helfen können“, sagt Tsakiris. So bleibt es beim LSV zunächst bei drei Neuzugängen, von denen Hyojung Lee (Rather SV) die meiste Erfahrung aufbringt.

Mit Luis Herbrich (BV 04) und Salio Gaye (SG Unterrath) stoßen weitere junge Akteure zum Team, das neben Dorukan Celik (pausiert) auch Dominik Jürgensen und Nico Raicevic verlassen haben. Das Duo tritt kürzer und läuft vorerst nur noch in Lohausens dritter Mannschaft auf.