Lohausener SV feiert dramatischen 3:2-Sieg

Dieser erste Advent wird den Fußballern des Lohausener SV noch lange in guter Erinnerung bleiben. Und das nicht nur, weil für die Mannschaft von Nikolaos Tsakiris im Auswärtsspiel beim CfR Links eine fünf Partien andauernde „Pleitenserie“ endete. Vielmehr war es die Art und Weise, wie der 3:2-Erfolg in Heerdt zustande kam, die Erinnerungspotenzial in sich trug.

Mehr als 80 Minuten lang biss sich der LSV am „Abwehrbeton“, den Links-coach Panagiotis Liomas angerührt hatte, die Zähne aus. Beim Zwischenstand von 0:2 deutete alles auf die sechste Niederlage in Folge in der Bezirksliga hin. Doch dann geschah das, was Nikolaos Tsakiris die ganze Zeit über an der Seitenlinie gespürt hatte. „Der Glaube daran, das Spiel noch zu gewinnen, war bei mir und der Mannschaft immer da. Und genau dafür sind wir am Ende auch belohnt worden“, sagte der 43-jährige in der Nachbetrachtung.

Aus Sicht des neutralen Beobachters war der Sieg der Gäste durchaus verdient, auch wenn die Entstehung mit drei Treffern in den letzten acht Minuten irgendwo glücklich war. Denn es war wirklich ansehnlich, was Lohausen auf dem Kunstrasenplatz an der Pariser Straße zu bieten hatte. Die Gäste kombinierten gefällig. Von Verunsicherung nach fünf Niederlagen in Reihe war nicht viel zu sehen. Dass es zur Pause dennoch 1:0 für den Gastgeber stand, lag zum einen an den zu oft durch das Zentrum vorgetragenen Angriffen des LSV.

Zum anderen lag es aber auch an Schiedsrichter Dominik Gußdorf, der unmittelbar vor dem Führungstor von Rikuto Maruki (15.) ein Foulspiel von Mark Drinkuth an Ole Cloppenburg im CfR-Strafraum übersah und so erst den Konter über Paschalis Ivantzikis ermöglichte.

Links spielte das Zwischenergebnis natürlich in die Karten, konnten sich die Hausherren so erst recht auf ihr bevorzugtes Umschaltspiel fokussieren. „Sie haben sehr tief gestanden und auch wirklich gut verteidigt“, lobte Tsakiris den Kontrahenten. Worte, die dem Griechen auch deshalb leicht über die Lippen kamen, weil seinen Schützlingen nach Andre Kobes Tor zum 0:2 (78.) noch rechtzeitig einfiel, wie die vielbeinige Abwehr des Gegners zu knacken war. „Wir hatten uns schon zur Pause vorgenommen, mehr über die Flügel zu kommen. Das war letztlich auch der Schlüssel zum Sieg“, freute sich Tsakiris.

Nach dem Sieg durchatmen

Dank der Treffer von Nils Sprenger (82., 89.) und Lukas Kleine-Bley (90.) kann man auf Seiten des Tabellenzwölften durchatmen. Das Team um Kapitän Niklas Macher belohnte sich für das ordentliche Spiel endlich mal wieder mit drei Punkten und vergrößerte den Vorsprung auf Relegationsrang 15 auf vier Zähler. Drei Punkte hinter Lohausen belegt Links den ersten sicheren Nicht-abstiegsrang.

Eine Platzierung, mit der die Heerdter am Saisonende sicherlich zufrieden wären. Um das zu schaffen, muss der CfR Links irgendwann aber auch selbst wieder mehr für das Spiel tun. Denn nur auf Verteidigung und Konter zu setzen, dürfte auf lange Sicht zu wenig sein. Das zeigte auch das Spiel gegen den SV Lohausen am Sonntag.