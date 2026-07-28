Lohausener SV arbeitet noch am Kader

Der Lohausener SV gehört zu den Mannschaften im Kreis, für die das Pflichtspieljahr schon am übernächsten Wochenende beginnt. Dann empfängt die Elf von Nikos Tsakiris in der ersten Runde um den Niederrheinpokal den Landesligisten VfB Bottrop. Inwiefern der LSV für den ersten Saisonhöhepunkt bereits gewappnet ist, lässt sich zumindest aus den bisherigen Testspielen noch nicht ableiten.
Auf den 4:0-Auftakterfolg gegen den A-Kreisligisten FC Sterkrade folgte eine 1:4-Niederlage gegen die A-Junioren der SG Unterrath. Zuletzt gab es zwei Unentschieden gegen den A-Kreisligisten Tusa 06 (1:1) und den Bezirksligisten Duisburger SV 1900 (2:2). Nikos Tsakiris ist mit dem Stand der Vorbereitung jedenfalls zufrieden. „Wichtig ist, dass die Jungs alle mitziehen und wir bislang auch immer eine hohe Trainingsbeteiligung hatten“, betont der Grieche, der im Sommer den einen oder anderen Abgang zu verkraften hatte.
Vor allem der in die Landesliga zum SC Kapellen-Erft gegangene Maximilian Klaas hinterlässt im Mittelfeld eine Lücke. Neben ihm gingen auch Justin Müller (Schwarz-Weiß 06), Gerrit Eul (SV Vrasselt), Jens Wunder (wird Trainer beim SV Vrasselt), Lennart Auer und Robin Löhr-Godenschweig (beide Laufbahn beendet) von Bord. Der zuletzt schon aus beruflichen Gründen pausierende Jannick Meng steigt zunächst in der zweiten Mannschaft wieder ein. Bei ihm ist eine Rückkehr in den Bezirksliga-Kader perspektivisch denkbar. Bei der Suche nach Verstärkungen bedienten sich die Verantwortlichen überwiegend in unteren Klassen. Vom A-Kreisligisten KSC Tesla stößt Verteidiger Aleksandar Lukic zum Team. Stürmer Dominik Scharley machte zuletzt mit 42 Toren für Croatia 99 in der Kreisliga C auf sich aufmerksam und will es nun mit 28 Jahren noch einmal in der Bezirksliga wissen. Der von GSC Hellas aus der Kreisliga B verpflichtete Christos Nikolaidis tritt in Konkurrenz zu Arda Cakmak, der nach den Abgängen von Müller und Löhr-Godenschweig einzig verbliebener Torhüter im Kader war. Abgeschlossen sind die Planungen am Neusser Weg damit aber noch nicht.
„Wir haben noch Spieler im Probetraining zu Gast, die wir uns anschauen. Insbesondere auf der Stürmerposition wollen wir uns noch verstärken“, sagt Tsakiris. Der Coach sieht in der Eingespieltheit den größten Trumpf und gibt den Klassenerhalt als Ziel aus. Den letzten Feinschliff vor dem Pflichtspielauftakt holt sich Lohausen am Wochenende auf der Anlage des TuS Gerresheim. Im Rahmen des dortigen Vorbereitungsturniers trifft man auf den SC Unterbach, die Sportfreunde Gerresheim und den Gastgeber.
Möglich, dass dann auch Michael Behlau wieder ins Geschehen eingreift. „Bei ihm sieht es derzeit ganz gut aus“, sagt Tsakiris über den 38 Jahre alten Spielmacher, der in den vergangenen beiden Spielzeiten verletzungsbedingt nur sechs Ligaspiele bestreiten konnte.