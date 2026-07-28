Lohausener SV arbeitet noch am Kader

„Wir haben noch Spieler im Probetraining zu Gast, die wir uns anschauen. Insbesondere auf der Stürmerposition wollen wir uns noch verstärken“, sagt Tsakiris. Der Coach sieht in der Eingespieltheit den größten Trumpf und gibt den Klassenerhalt als Ziel aus. Den letzten Feinschliff vor dem Pflichtspielauftakt holt sich Lohausen am Wochenende auf der Anlage des TuS Gerresheim. Im Rahmen des dortigen Vorbereitungsturniers trifft man auf den SC Unterbach, die Sportfreunde Gerresheim und den Gastgeber.

Möglich, dass dann auch Michael Behlau wieder ins Geschehen eingreift. „Bei ihm sieht es derzeit ganz gut aus“, sagt Tsakiris über den 38 Jahre alten Spielmacher, der in den vergangenen beiden Spielzeiten verletzungsbedingt nur sechs Ligaspiele bestreiten konnte.