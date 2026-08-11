Lohausen träumt jetzt vom großen los - mit einem Aber

Hat der Lohausener SV den Einzug in die zweite Runde des Niederrheinpokals womöglich teuer bezahlt? Das konnte zumindest unmittelbar nach dem 2:0-Heimsieg über den klassenhöheren Landesligisten VfB Bottrop noch nicht abschließend geklärt werden. In die Freude über den Pokal-Coup mischte sich bei Trainer Nikos Tsakiris die Sorge um ein Vereinsurgestein.
Für den nach knapp einer halben Stunde für Neuzugang Zekrija Cerkini in die Partie gekommenen Michael Behlau war die Partie bei Halbzeit schon wieder beendet. „Er hat sich am Knöchel verletzt. Wie schwer, das können wir noch nicht sagen“, führte Tsakiris aus. Ein erneut längerer Ausfall des inzwischen 38 Jahre alten Strategen wäre schon tragisch. Schließlich kam Behlau in den vergangenen beiden Spielzeiten verletzungsbedingt auf gerade einmal etwa 360 Spielminuten für den LSV.
Schwacher Trost aus Lohauser Sicht: Das Team um Kapitän Niklas Macher ist inzwischen nicht mehr abhängig vom Ausnahmekicker, so wie es in früheren Jahren teils der Fall war. Die Strippen im Mittelfeld zieht jetzt mit Jona Simon sein Thronfolger. Auch gegen Bottrop war der 25-Jährige mit einer Balleroberung maßgeblich am Führungstor beteiligt. Der von ihm in Szene gesetzte Nils Sprenger ließ anschließend mehrere Gegenspieler stehen und bediente Brahim Laukil – schon stand es 1:0 (54.). „Das war ein richtig schön herausgespieltes Tor“, befand Tsakiris. Der Grieche war mit der Leistung im ersten Pflichtspiel zufrieden. Und auch wenn Lennart Rehr erst in der Schlussminute mit dem 2:0 per Konter die letzten Zweifel am Weiterkommen beseitigte, sprach der Coach im Nachgang von einem verdienten Sieg. „Ich kann mich an keine hundertprozentige Chance des Gegners erinnern. Wir haben auch defensiv richtig gut gearbeitet“, lobte Tsakiris.
In Runde zwei des Verbandspokals könnte es nun zu einem Kracher gegen ein Team aus Liga drei oder der Regionalliga West kommen. Wichtiger als diese nette Abwechslung sind aber die Hausaufgaben, die es in der Liga zu bewältigen gilt. Mit Blick auf den Meisterschaftsstart am kommenden Freitag beim im Umbruch befindlichen Vizemeister der vergangenen Saison, dem MSV Düsseldorf, dürfte der Erfolg über Bottrop Selbstvertrauen geben. Nikos Tsakiris jedenfalls sah sich am Sonntag in seiner Einschätzung bestätigt. „Die Ergebnisse in den Testspielen mögen vielleicht nicht durchweg überzeugend gewesen sein. Aber ich habe immer gesagt, dass wir über ein eingespieltes Team verfügen. Und das konnten wir im Pokal nun auch sofort unter Beweis stellen.“