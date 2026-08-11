Lohausen träumt jetzt vom großen los - mit einem Aber

Der Lohausener Pokaltraum lebt weiter, ist aber getrübt. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Hat der Lohausener SV den Einzug in die zweite Runde des Niederrheinpokals womöglich teuer bezahlt? Das konnte zumindest unmittelbar nach dem 2:0-Heimsieg über den klassenhöheren Landesligisten VfB Bottrop noch nicht abschließend geklärt werden. In die Freude über den Pokal-Coup mischte sich bei Trainer Nikos Tsakiris die Sorge um ein Vereinsurgestein.

Für den nach knapp einer halben Stunde für Neuzugang Zekrija Cerkini in die Partie gekommenen Michael Behlau war die Partie bei Halbzeit schon wieder beendet. „Er hat sich am Knöchel verletzt. Wie schwer, das können wir noch nicht sagen“, führte Tsakiris aus. Ein erneut längerer Ausfall des inzwischen 38 Jahre alten Strategen wäre schon tragisch. Schließlich kam Behlau in den vergangenen beiden Spielzeiten verletzungsbedingt auf gerade einmal etwa 360 Spielminuten für den LSV.

Schwacher Trost aus Lohauser Sicht: Das Team um Kapitän Niklas Macher ist inzwischen nicht mehr abhängig vom Ausnahmekicker, so wie es in früheren Jahren teils der Fall war. Die Strippen im Mittelfeld zieht jetzt mit Jona Simon sein Thronfolger. Auch gegen Bottrop war der 25-Jährige mit einer Balleroberung maßgeblich am Führungstor beteiligt. Der von ihm in Szene gesetzte Nils Sprenger ließ anschließend mehrere Gegenspieler stehen und bediente Brahim Laukil – schon stand es 1:0 (54.). „Das war ein richtig schön herausgespieltes Tor“, befand Tsakiris. Der Grieche war mit der Leistung im ersten Pflichtspiel zufrieden. Und auch wenn Lennart Rehr erst in der Schlussminute mit dem 2:0 per Konter die letzten Zweifel am Weiterkommen beseitigte, sprach der Coach im Nachgang von einem verdienten Sieg. „Ich kann mich an keine hundertprozentige Chance des Gegners erinnern. Wir haben auch defensiv richtig gut gearbeitet“, lobte Tsakiris.