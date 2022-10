Lohausen hat wieder Hoffnung im Tabellenkeller Der Bezirksligist macht mit dem erlösenden zweiten Saisonsieg etwas Boden gut, hat aber immer noch fünf Punkte Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen.

Auf der Sportanlage des VfL Benrath gab es am Sonntagnachmittag einen mittellauten Knall. Es war der Stein der Erleichterung, der allen Beteiligten auf Seiten des Lohausener SV vom Herzen fiel. Nach acht Pflichtspielniederlagen in Serie konnte der LSV in der Bezirksliga endlich wieder ein Erfolgserlebnis für sich verbuchen. Und dieses fiel mit 4:0 überraschend deutlich aus.

Dabei unterstrich Lohausens Michael Behlau einmal mehr, welch hohen Einfluss er auch mit 34 Jahren noch auf das Spiel seines Teams ausüben kann. Behlau machte das so wichtige 1:0 (23.) und setzte aus elf Metern auch den Schlusspunkt (69.). Für ihn waren es die ersten beiden Tore in einer bisher schwierigen Saison. Dazwischen lagen die ersten Saisontreffer von Niklas Macher (50.) und Neuzugang Yu Taya (55.). Mit dem zweiten Saisonsieg macht Lohausen im Tabellenkeller etwas Boden gut und liegt „nur“ noch fünf Zähler hinter einem Nicht-Abstiegsplatz.

Ebenfalls noch auf einem Abstiegsrang liegt Schwarz-Weiß 06 nach der 2:6-Abfuhr auf eigenem Platz gegen TV Kalkum-Wittlaer. Trainer Matthias Castens ließ nach Schlusspfiff Milde walten bei seinem deutlich unterlegenen Team. „Wir mussten heute auf 15 Spieler verzichten. Dass uns dann Fehler unterlaufen, ist normal. Glückwunsch an Wittlaer zum verdienten Sieg“, so Castens.“ Auf Seiten des TVKW war das kongeniale Offensivduo Nico Pesch (3 Tore) und Marc Rene Bäsner (2) nicht in den Griff zu kriegen. Sufian-Enes Vesal (51., zum 1:3) und Roman Werner (73., zum 2:4) verkürzten für die Huasherren, bei denen Yuchan Lee wegen einer Tätlichkeit noch „Rot“ sah (80.). An der Tabellenspitze unterstrich Sparta Bilk seine ansprechende Form mit einem 6:1-Kantersieg über den TSV Urdenbach. Das Team von Gabriel Bittencourt kletterte mit dem vierten Sieg in Serie auf den zweiten Tabellenplatz. „Wir haben unser Spiel von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen“, freute sich Spartas Trainer Gabriel Bittencourt. Auch ohne Alon Abelski lief die Angriffsmaschinerie aus Bilk auf Hochtouren. Ayoub Alaiz (3.), Marvin Grober (23.) und Florian Gnida (31.) stellten vor der Pause auf 3:0. Erneut Grober (47.); Gökhan Dalmis (54.) und Berkant Jumerovski (70.) rundeten den gelungenen Nachmittag ab. Das Ehrentor von Lars Schwede (65.) war nur eine Randnotiz.