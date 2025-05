Lohausen feiert Torfestival im Duell der Tabellennachbarn

Am Neusser Weg meldete sich der gastgebende LSV eindrucksvoll mit einem 7:3-Heimerfolg zurück. „Die Jungs haben sich den Frust von der Seele geschossen. Wir haben auch in den letzten Wochen nicht schlecht gespielt. Aber leider haben die Ergebnisse gefehlt. Das war heute zum Glück wieder anders“, konstatierte Lohausens Trainer Nikos Tsakiris.

Nur einen Zähler hatte der LSV aus den letzten sechs Partien geholt, hatte es dabei aber auch ausnahmslos mit Teams zu tun bekommen, die in der Tabelle aktuell vor ihm liegen. Von Verunsicherung war bei Lohausen im Duell mit dem Tabellennachbarn dann aber letztendlich nichts zu spüren.

Beflügelt vom frühen 1:0 von Lukas Kleine Bley (3.) stellten die Gastgeber grundsätzlich das bessere Team. Dass sich dieser Umstand aber gut eine Stunde lang nicht wirklich im Ergebnis widerspiegelte, war der Schattenfleck an diesem aus Lohauser Sicht rundum sonnigen Nachmittag. „Die drei Gegentore ärgern mich schon, die haben wir quasi selbst geschossen“, meinte Tsakiris. Vor allen Dingen dessen Landsmann Paschalis Ivantzikis nutzte die Geschenke gnadenlos aus. Der Torjäger der Heerdter markierte vor der Pause das 1:1 (35.), verkürzte nach dem Seitenwechsel auf 2:3 (62.) und setzte auch den Schlusspunkt hinter eine zu diesem Zeitpunkt dann aber längst entschiedene Partie (79.).

Was Ivantzikis für den CfR darstellt, ist Jona Simon für den LSV. Auch der Unterschiedsspieler von Nikos Tsakiris erwischte einen Sahnetag, den er mit einem Dreierpack (36., 41, 63.) krönte. Hervorheben wollte der Coach seinen 24 Jahre alten Allrounder aber nicht. „Ich denke, die Mannschaft hat heute insgesamt ein gutes Spiel gemacht“, sagte der Grieche. Während der LSV mit dem klaren Erfolg einen Befreiungsschlag landete, zu dem auch die eingewechselten Marlon Wettwer und Daniel Ahn mit Treffern beitrugen, dürfte der CfR Links froh sein, dass die Saison bald beendet wird. Auch die zehntplatzierten Heerdter warten nunmehr seit sechs Spielen auf einen Sieg und belegen in der inoffiziellen Rückrundentabelle einen Abstiegsplatz. 14 Gegentreffer alleine aus den letzten beiden Spielen zeugen davon, dass die Luft an der Pariser Straße irgendwie raus ist.

Am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen den SSV Berghausen kann die Elf von Trainer Panagiotis Liomas es wieder besser machen. Der Lohausener SV muss bereits am Freitagabend beim SC Reusrath ran.