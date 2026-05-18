Lohausen befreit sich – und träumt jetzt vom Pokal-Coup

Der Lohausener SV bleibt in der Bezirksliga. – Foto: Torsten Eichwald

Erleichterung machte sich am Sonntag auf dem Sportplatz am Neusser Weg breit. Mit dem 3:0-Sieg über den CfR Links hatte sich der Lohausener SV am Mittag auf eigener Anlage aller Abstiegssorgen erledigt und zugleich Mut für das getankt, was nun folgt: Das „Finale dahoam“ im Kreispokal am Pfingstmontag gegen den FC Kosova, das ebenfalls auf dem Kunstrasenplatz in Lohausen stattfinden wird.

Wobei Kosova ehrlich gesagt auch ein anderes Kaliber darstellen dürfte, als es die Gäste aus Heerdt waren. Schon vor Anpfiff gab es beim Anblick des Spielberichtsbogen durchaus Anlass zur Skepsis auf Seiten des abstiegsgefährdeten CfR. Denn neben Mittelfeldregisseur Dennis Schreuers fehlte in der Startelf auch die Lebensversicherung im Angriff, Kapitän Paschalis Ivantzikis. Die Schwächung war auf dem Spielfeld schnell sichtbar. Denn nach nicht einmal einer Viertelstunde war die Partie im Prinzip vorentschieden.

Gehen die Mannen von Nikos Tsakiris die Partie gegen den klassenhöheren Landesligisten so entschlossen an, wie sie es gegen Links taten, dann ist ihnen der Pokal-Coup durchaus zuzutrauen.

Lohausen legt schnell nach

Dabei folgte auf das zwölfte Saisontor von Jona Simon (8.) eine Saisonpremiere. Der überraschend für die Startelf nominierte Phillip Hannes legte zum 2:0 nach (12.). Der 24-Jährige erzielt seine Tore eigentlich nur noch für die in der Kreisliga B spielende zweite Mannschaft des LSV. Dass er aber auch ein Mann für die entscheidenden Bezirksliga-Momente sein kann, bewies Hannes schon in der Saison 2023/2024, als er fünf zuweilen wichtige Treffer im Trikot der „Ersten“ beisteuerte. „Er hat in den letzten Wochen wieder mit uns trainiert und sich den Einsatz von Beginn an verdient“, sagte Tsakiris.

Der schnelle Offensivmann war am Sonntag ein passendes Puzzlestück, für eine in dieser Saison oft gefällig kombinierende, aber nicht immer zielstrebige Lohauser Angriffsmaschinerie. Mit ihr war Links am Sonntag vor allen Dingen zu Beginn überfordert.

CfR lässt Chance liegen

Die auf dem Relegationsrang 15 liegende Elf von Panagiotis Liomas hätte mit einem Sieg noch einmal bis auf vier Zähler heranrücken können, ließ diese Chance aber verstreichen.Noch vor dem Pausenpfiff musste sich der 43 Jahre alte Oliver Schilbock im Tor der Heerdter ein drittes Mal geschlagen geben (Brahim Laukil, 25.).

Lohausen ließ dem Rivalen an diesem Tag einfach keine Luft zum Atmen und startete auch in den zweiten Abschnitt furios. Mit dem 4:0 von Lukas Kleine-Bley waren auch die letzten Zweifel beseitigt. „Wir wollten heute schnell für klare Verhältnisse sorgen, was uns zum Glück gelungen ist. Das war eine starke Mannschaftsleistung“, freute sich Tsakiris, der den Blick aber gleich wieder nach vorne richtete. „Jetzt haben wir ein paar ruhige Tage und können uns dann mit freiem Kopf auf das Pokalendspiel vorbereiten“, sagt der Grieche, der darüber hinaus auch in der Liga weiter Punkte sammeln möchte, auch wenn er sie nun nicht mehr zwingend braucht.

„Schon alleine aus Gründen des Fair Play werden wir Gas geben“, beteuert der Trainer. Im Saisonfinale trifft Lohausen noch auf den Aufstiegsaspiranten SG Benrath-Hassels und VdS Nievenheim, dem Team, mit dem der seit Sonntag punktgleiche CfR Links wohl bis zum Schluss um den Relegationsrang 15 streiten wird.